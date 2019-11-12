Наконец-то с улыбкой: дочка Поляковой покорила магическим осенним образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Маши попросили ее чаще улыбаться

Маша Полякова продолжает активно развиваться в роли модели. Отметим, что дочка Оли Поляковой уже активно наметила себе развитие в будущем. Прошедшим летом 14-летняя девушка отдыхала с пользой в Греции, где проходила обучение в модельном лагере. Кроме того, девушка также развивает свой instagram-блог, где делится полезными советами, а также публикует результаты “бесконечных” фотосессий. Более того, недавно Маша Полякова со своей 8-летней сестрой Алисой прошлись по подиуму во время показа новой коллекции Андре Тана! Конечно же, их звездная мама поспешила показать парочку фото и видео дебюта дочерей.

Новый пост Маши посвящен очередной фотосессии в стильном образе. Девушка решила поддаться всеобщему ажиотажу и также устроить себе осеннюю фотосессию с опавшей желтой листвой.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает стильный образ Маши. А именно - облегающая юбка с трендовым принтом в виде “хищных” змеиных пятен. Также образ довершает объемный кашемировый свитер коричневого цвета. Из аксессуаров - черная поясная сумка. “Гордость” красотки - длинные густые волосы - слегка завиты и распущены.

Стильная маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

“Как вам осень, соскучились по солнцу?” - спрашивает у поклонников Маша.

Подписчики Поляковой-младшей поспешили оставить свои комментарии:

“Дівчина просто - юність, свіже дихання, нове віяння. Красота”

“Очень красивая, взрослая”

“На мамулю схожа”

“Супер, дочекалися твоєї посмішки, побільше таких фото”

“Просто красавица”

“Красивущая и счастливая!!”

“Ты как всегда Топчик, не смотри на негативные комменты - тупо телки заздрют”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, ранее Оля Полякова провела пикантную тренировку. Певица в шутку отметила: "Если вы выдыхаете с удовлетворением, мужики вокруг хотят вас удовлетворить".