Фигура бомба! Слава Каминская с дочкой понежились в бассейне прямо на террасе

Певица устроила мини-курорт прямо в собственной квартире
Участница группы НеАнгелы Слава Каминская показала, как справляется с жарой в условиях городской квартиры. Креативная певица обустроила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Оболонском районе столицы. В Instagram артистка показала, как открыла купальный сезон, не выходя из дома.
На снимке Слава запечатлена вместе с 4-летней дочкой Лаурой, которая радостно плещется в воде. Певица же позирует в ярко-желтом слитном купальнике и солнцезащитных очках, восхищая точеной фигурой.
"У нас тут своя Марбелья", - написала довольная Каминская.
Слава Каминская нежится с дочкой в бассейне (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники Славы оценили ее идею с бассейном на террасе, а также восхитились фигурой знаменитости.
Скриншот комментариев
Ранее юморная Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье.
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Автор: Lite