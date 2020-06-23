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Очей не відірвати: Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2020 - 16:34
Очей не відірвати: Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка млосно позувала в пікантному вбранні

Учасниця групи НеАнгели і мати двох дітей Слава Камінська може похвалитися витонченою фігурою, яку вміло підкреслює звабливими та ефектними нарядами. Зараз колектив знаходиться в Одесі, де днями виступив на сцені. І поки Віка засмагає на пляжі і розважається в ресторані, її колега вирішила продемонструвати свої апетитні форми в пікантному образі.

Артистка виклала знімок, на якому позує в чорному платті в сітку, надягнутому поверх боді. В руках вона тримає чорний піджак і ефектно притулилася до колони, млосно відкривши губи. Волосся Камінська вклала красивими хвилями.

Очей не відірвати: Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці

Слава Камінська захопила витонченою фігурою у відвертій сукні (фото: instagram.com/babaslavka)

"Люблю тебе і ти це знаєш", - інтригуюче прокоментувала кадр Слава.

В коментарях фолловери співачки залишили їй масу компліментів і почали гадати, кому адресовані ці слова. Зазначимо, що нещодавно артистка засвітила в мережі фото з чоловіком, в якому юзери впізнали народного депутата України Сергія Кацубу і одразу ж припустили, що він і є новий коханий Камінської.

  • Ви з ним зустрічаєтеся місяць плюс мінус...І вже полюбили?
  • Про бренд сітки - сукні
  • Бомбическая!!
  • Самій собі
  • У вас є чоловік?)))
  • Дуже красива , очей не відірвати ! Зовсім інші , нові вібрації від вас ! Чекаємо нових хітів !
  • Краса
  • Любиш, а знайомитися не хочеш)
  • вогонь
  • Едгара чи що?

Очей не відірвати: Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в міській квартирі. Артистка поставила надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. Вона показала шанувальникам, як можна відкрити купальний сезон, не виходячи з дому.

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Автор: Lite

Теги Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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