Очей не відірвати: Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка млосно позувала в пікантному вбранні

Учасниця групи НеАнгели і мати двох дітей Слава Камінська може похвалитися витонченою фігурою, яку вміло підкреслює звабливими та ефектними нарядами. Зараз колектив знаходиться в Одесі, де днями виступив на сцені. І поки Віка засмагає на пляжі і розважається в ресторані, її колега вирішила продемонструвати свої апетитні форми в пікантному образі.

Артистка виклала знімок, на якому позує в чорному платті в сітку, надягнутому поверх боді. В руках вона тримає чорний піджак і ефектно притулилася до колони, млосно відкривши губи. Волосся Камінська вклала красивими хвилями.

Слава Камінська захопила витонченою фігурою у відвертій сукні (фото: instagram.com/babaslavka)

"Люблю тебе і ти це знаєш", - інтригуюче прокоментувала кадр Слава.

В коментарях фолловери співачки залишили їй масу компліментів і почали гадати, кому адресовані ці слова. Зазначимо, що нещодавно артистка засвітила в мережі фото з чоловіком, в якому юзери впізнали народного депутата України Сергія Кацубу і одразу ж припустили, що він і є новий коханий Камінської.

Ви з ним зустрічаєтеся місяць плюс мінус...І вже полюбили?

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Бомбическая!!

Самій собі

У вас є чоловік?)))

Дуже красива , очей не відірвати ! Зовсім інші , нові вібрації від вас ! Чекаємо нових хітів !

Краса

Любиш, а знайомитися не хочеш)

вогонь

Едгара чи що?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська показала, як справляється зі спекою в міській квартирі. Артистка поставила надувний басейн на терасі свого житла в Оболонському районі столиці. Вона показала шанувальникам, як можна відкрити купальний сезон, не виходячи з дому.

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Автор: Lite