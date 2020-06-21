Слава из НеАнгелов засветила ягодицы в сценическом костюме

Певица порадовала поклонников своим новым видео в сети
Участница группы НеАнгелы Слава Каминская любит радовать своих поклонников новыми фотографиями и видео со своей жизни. На этот раз украинская певица показала видео после выступления в Одессе.
Артистка предстала перед своими поклонниками в откровенном наряде. При этом она стоит перед зеркалом и записывает видео на смартфон. В итоге она сделала черно-белое видео и опубликовала его на своей странице в Instagram.
На видео певица также засветила свои ягодицы. Пользователи сети прокомментировали это.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Слава Каминская показала, как справляется с жарой в городской квартире. Артистка поставила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Оболонском районе столицы. Она показала поклонникам, как можно открыть купальный сезон, не выходя из дома.
При этом певица опубликовала снимок вместе со своей 4-летней дочкой Лаурой, которая радостно плескалась в воде. Сама певица позировала в ярко-желтом слитном купальнике.
Ранее звезда поделилась фото, на котором она прогуливается по улице в белом свадебном платье. Слава дополнила неожиданный лук солнцезащитными очками и игриво высунула язык. По словам артистки, это ее подвенечный наряд.
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Автор: Styler