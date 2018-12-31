Главные события в жизни знаменитостей за 2018 год: незабываемые фото

Фото: свадьба принца Гарри и Меган Маркл (Getty Images)

Предлагаем вам вспомнить самые значимые события в жизни знаменитых актеров, артистов и британской королевской семьи

Уходящий 2018 год был насыщенным на события в сфере музыки и кино. Отгремели десятки различных музыкальных премий, кинопремий, состоялись масштабные кинопремьеры, за которыми следил весь мир. Значимые события произошли и в жизни знаменитостей. Огромное внимание было приковано к love story британского принца Гарри и экс-голливудской актрисе Меган Маркл, которые поженились в мае. Это определенно была самая громкая свадьба года! Герцогиня Кембриджская в этом году 23 апреля родила третьего ребенка - принца Луи. Все эти моменты вошли в топ самых важных событий уходящего года. LITE подготовил подборку с яркими фотографиями, которыми запомнился 2018 год.

Так, январь начался с одной из главных премий в кинематографе - 75-й церемонии вручения Золотого глобуса. На красной дорожке блистали Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Сальма Хайек и Эшли Джадд.

Фото: Getty Images

Следующим событием стало вручение 11 января наград премии Critics' Choice Awards. На фото запечатлены звезды фильма "Я, Тоня" - актрисы Марго Робби и Эллисон Дженни.

Фото: Getty Images

28 января запомнилось 60-й церемонией вручения Grammy, на которой состоялось незабываемое выступление Леди Гаги.

Фото: Getty Images

Февраль: моторошное фото актрисы Хелен Миррен в поддержку нового фильма с ее участием "Винчестер. Дом, который построили призраки".

Фото: Getty Images

3 февраля - выступление Дженнифер Лопес в рамках DIRECTV NOW Super Saturday Night Concert в Миннеаполисе.

Фото: Getty Images

4 февраля - Pepsi Super Bowl LII Halftime Show, на котором зажег Джастин Тимберлейк.

Фото: Getty Images

18 февраля - воучение премии британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA (EE British Academy Film Awards).

Фото: Getty Images

Анджелина Джоли после начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом редко появлялась на публике, но актриса нашла время посетить Лондон.

Март запомнился главной кинопремией года - вручением Оскара, на котором снова отличилась одна актриса - Дженнифер Лоуренс. Не раз она падала на красной дорожке или на ступенях, когда поднималась на сцену, за что заработала славу самой неуклюжей звезды. В этом году она решила перелезть через ряды кресел во время церемонии. И все это с бокалом в руках и в длинном вечернем платье. Это было феноменально!

Фото: Getty Images

Также в этот же день случился еще один казус - только теперь с победительницей в номинации "Лучшая женская роль" Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Фото: Getty Images

Вот она на сцене произносит речь, ей аплодируют стоя. Но в этот же вечер статуэтку у Фрэнсис украли, что стало главным скандалом премии.

В апреле состоялось радостное событие в жизни королевского семейства - Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму третьего наследника! По традиции кроху показали всему миру при выписке.

Фото: Getty Images

В мае в Нью-Йорке состоялся Met Gala - Бал Института костюма, который в этом году соответствовал теме выставки, которую он открывал - это Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Фото: Getty Images

Многие знаменитости демонстрировали умопомрачительные наряды. Из всех можно выделить двух самых эпатажных - Мадонну и Рианну.

Фото: Getty Images

Также в мае в прошел Каннский кинофестиваль. На фото Джулианна Мур - любимица каннской публики и посланница красоты L’Oreal Paris.

Фото: Getty Images

Знаменитые модели Винни Харлоу, Хейли Болдуин и Белла Хадид отметились на Madame Figaro and Dior Host Dinner, который проходил в рамках Канского кинофестиваля.

Фото: Getty Images

Презентация в Каннах фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории". Чуи на красной дорожке.

Фото: Getty Images

Май завершился громкой свадьбой Меган Маркл и принца Гарри.

Фото: Getty Images

Июнь - в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе чествовали Джорджа Клуни. Актер и режиссер получил престижную награду AFI Life Achievement Award.

Фото: Getty Images

Июль - прайд в Лондоне 2018. Его считают самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире.

Фото: Getty Images

В июле мир увидел Харви Вайнштейна в наручниках - скандального кинопродюсера обвинили в в изнасилованиях и домогательствах.

Фото: Getty Images

Также в июле в Париже состоялась громкая премьера фильма с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Фоллаут".

Фото: Getty Images

В августе Мила Кунис и Эштон Катчер побывали на благотворительном турнире по пинг-понгу PingPong4Purpose, организатором которого выступают известный американский бейсболист Клейтон Кершоу и его супруга Эллен. Это спортивное мероприятие направлено на поддержку детей из неблагополучных семей из Лос-Анджелеса, Далласа, Замбии и Доминиканской Республики.

Фото: Getty Images

В конце августа состоялся Венецианский кинофестиваль, главной звездой которого стала Леди Гага.

Фото: Getty Images

В сентябре стартовали Недели моды. Предлагаем вам к просмотру кадр с Milan Fashion Week Spring/Summer 2019. Показ Luisa Beccaria.

Фото: Getty Images

В октябре беременная Меган Маркл и принц Гарри отправились в Новую Зеландию и Австралию.

Фото: Getty Images

Ноябрь запомнился показом Victoria's Secret, в котором последний раз на подиум вышла Адриана Лима. Знаменитая модель расплакалась во время дефиле. Это был самый трогательный момент за всю историю показов Victoria's Secret.

Фото: Getty Images

В декабре Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с мужьями посетили рождественскую службу, которая прошла в церкви Святой Магдалены в Норфолке.

Фото: Getty Images

Герцогини мило общались друг с другом, что опровергло все слухи об их вражде.

Напомним, в преддверии Нового 2019 года герцоги Сассекские и Кембриджские подвели итоги уходящего года. В трехминутном ролике, который королевская семья опубликовала в Тwitter Кенсингтонского дворца, рассказали о самых ярких и запоминающихся моментах их жизни в течение 2018 года.

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Видео: РБК-Украина