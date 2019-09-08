"Главное в жизни - любовь": Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются все свободное, да и не только, время, проводить вместе - они много путешествуют, вместе ведут некоторые шоу и с удовольствием проводят время дома с маленьким сыночком Иваном. Недавно телеведущие восхитили стильным выходом в свет - они посетили один из показов в рамках Ukrainian Fashion Week.

А на свежем фото в своем Instagram Горбунов показал, как они проводят теплые осенние дни у себя во дворе. Он опубликовал нежное фото с женой, на котором они сидят рядяшком на красиво украшенном участке. И Катя и Юрий одеты в красивые белые наряды и счастливо улыбаются, а также мило положили руки друг другу на коленки.

Скорее всего, атмосферный снимок был сделан еще во время празднования дня рождения Юрия, которое состоялось пару недель назад.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - трогательно подписал публикацию ведущий.

Подписчики не смогли пройти мимо такого душевного кадра и отметили, что Катя и Юрий просто светятся от счастья и очень красивая пара.

Красавицы! Видно, что светлые, любящие и счастливые люди. Пусть у вас всегда будет молодость и любовь!

Щастям аж світяться. як приємно за такими люблячими парами спостерігать! Нехай щастя буде вічно!

Как приятно вас видеть, счастья вам

Офигенная пара

Гарнюні

Які ви класні!!! Ви надихаєте на прекрасний настрій та зворушливі спогади!!!

Дуже кльові

Боже, до чого ж гарні!!!!

Ви мега-круті

Найкраща пара!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.

Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.