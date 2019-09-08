"Головне в житті - любов": Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою

Шоумен показав їх з дружиною теплу осінь
Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються весь вільний, та й не тільки, час, проводити разом - вони багато подорожують, разом ведуть деякі шоу і з задоволенням проводять час вдома з маленьким синочком Іваном. Нещодавно телеведучі захопили стильним виходом у світ - вони відвідали один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week.
А на свіжому фото в своєму Instagram Горбунов показав, як вони проводять теплі осінні дні у себе у дворі. Він опублікував ніжне фото з дружиною, на якому вони сидять поруч на гарно прикрашеній ділянці. І Катя і Юрій одягнені в красиві білі вбрання і щасливо посміхаються, а також мило поклали руки один одному на коліна.
Швидше за все, атмосферний знімок був зроблений ще під час святкування дня народження Юрія, яке відбулося кілька тижнів тому.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - зворушливо підписав публікацію ведучий.
Підписники не змогли пройти повз такого душевного кадру і зазначили, що Катя і Юрій просто світяться від щастя і дуже красива пара.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Багато відзначили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.
Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і відвідала спектакль з участю колег-зірок.