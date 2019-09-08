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"Головне в житті - любов": Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою

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Шоумен показав їх з дружиною теплу осінь

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються весь вільний, та й не тільки, час, проводити разом - вони багато подорожують, разом ведуть деякі шоу і з задоволенням проводять час вдома з маленьким синочком Іваном. Нещодавно телеведучі захопили стильним виходом у світ - вони відвідали один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week.

А на свіжому фото в своєму Instagram Горбунов показав, як вони проводять теплі осінні дні у себе у дворі. Він опублікував ніжне фото з дружиною, на якому вони сидять поруч на гарно прикрашеній ділянці. І Катя і Юрій одягнені в красиві білі вбрання і щасливо посміхаються, а також мило поклали руки один одному на коліна.

Швидше за все, атмосферний знімок був зроблений ще під час святкування дня народження Юрія, яке відбулося кілька тижнів тому.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - зворушливо підписав публікацію ведучий.

Підписники не змогли пройти повз такого душевного кадру і зазначили, що Катя і Юрій просто світяться від щастя і дуже красива пара.

  • Красуні! Видно, що світлі, люблячі і щасливі люди. Нехай у вас завжди буде молодість і любов!
  • Щастям аж світяться. як приємно за такими люблячими парами спостерігать! Нехай щастя буде вічно!
  • Як приємно вас бачити, щастя вам
  • Офігенна пара
  • Гарнюні
  • Які ви класні!!! Ви надихаєте на прекрасний настрій та зворушливі спогади!!!
  • Дуже кльові
  • Боже, до чого ж гарні!!!!
  • Ві мега-круті
  • Найкраща пара!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль. Багато відзначили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.

Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і відвідала спектакль з участю колег-зірок.

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