Get Up: Элина Иващенко представила официальную версию песни для Нацотбора на Евровидение 2020

Элина Иващенко (фото: пресс-служба)

Над ее созданием работал саундпродюсер Вадим Лисица, начавший сотрудничество с Иващенко после ее победы на Х-Факторе

Участница Национального отбора на Евровидение 2020 Єлина Иващенко презентовала студийный вариант конкурсного трека. С ним она выступит под номером 3 во втором полуфинале Нацотбора 15 февраля.

Со слов Элины Иващенко, в момент написания песни 8 месяцев назад мыслей о Евровидении не было. Но трек оказался настолько мотивационным, что певица решила представить его как можно более широкой аудитории.

Вспоминая историю создания песни, артистка рассказывает, что вначале появился припев с его первой фразой "Get Up and go". В нее она зашифровала посыл веры в собственные силы.

Элина Иващенко - Get Up

“За свои 17 мне пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами, перед которыми люди обычно сдаются. Тогда я решила, что выстою во что бы то ни стало, сказав себе: “Ты прорвешься через любые сложности. Они только сделают тебя сильнее, чтобы ты пришла к поставленным целям”. Песней “Get Up” постараюсь изменить направление мышления всех, кто потерял веру в себя”, — делится Элина Иващенко.

Трек “Get Up” впервые прозвучал в финале шоу Х-Фактор (СТБ), где Иващенко одержала победу. Тогда о нем позитивно отозвались наставник конкурсантки Игорь Кондратюк и остальные члены жюри, в частности, певица NK. Заметив, что в Украине перестали писать баллады, она высоко оценила авторскую работу Элины и отметила сильные вокальные данные артистки.

Напомним, телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты на Tickets Box

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.