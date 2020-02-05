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KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.02.2020 - 16:06
KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020
Кадр из нового клипа KRUTЬ

Идея нового клипа KRUTЬ состоится в том, что нужно дарить любовь

Певица и бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) представила песню, с которой она будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2020. Напомним, что прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Песня 99 – это личная истории певицы, которая на самом деле близка всем.

  • «Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте», – говорит KRUTЬ.

Именно путь к своей цели был показан в анимированном видео на песню. Автором видео стала Мария Оз (@dukhovnoe_litso).

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

В видео показано героиню – протитип певицы, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте, к большой сцене. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героине не удастся, потому что на ней нет ни одной струны. На своем пути певица встретила много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогли ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос KRUTЬ зазвучали на всю Европу и весь мир.

  • «Идея видео в том, что нужно любить и помогать, дарить тепло и все вернётся вдвойне», – рассказывает Мария Оз.

KRUTЬ выступит в первом полуфинале национального отбора Евровидения 2020 под номером 4.

KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020

KRUTЬ

KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали совместное видео на конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2020

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020

Напомним, конкурсные песни Нацотбора на Евровидение-2020 вошли в ТОП рейтинга Apple Music.

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