ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Get Up: Еліна Іващенко представила офіційну версію пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 11:10
Get Up: Еліна Іващенко представила офіційну версію пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020
Еліна Іващенко (фото: прес-служба)

Над її створенням працював саундпродюсер Вадим Лисиця, який почав співпрацю з Іващенка після її перемоги на Х-Факторі

Учасниця Національного відбору на Євробачення 2020 Єлина Іващенко презентувала студійний варіант конкурсного треку. З ним вона виступить під номером 3 у другому півфіналі Нацвідбору 15 лютого.

Зі слів Еліни Іващенко, в момент написання пісні 8 місяців тому думок про Євробачення не було. Але трек виявився настільки мотиваційним, що співачка вирішила представити його як можна більш широкій аудиторії.

Згадуючи історію створення пісні, артистка розповідає, що спочатку з'явився приспів з його першою фразою "Get Up and go". У неї вона зашифрувала посил віри у власні сили.

Еліна Іващенко - Get Up

“За свої 17 мені довелося зіткнутися зі складними життєвими обставинами, перед якими люди зазвичай здаються. Тоді я вирішила, що вистою у що б то не стало, сказавши собі: “Ти прорвешься через будь-які складнощі. Вони тільки зроблять тебе сильніше, щоб ти прийшла до поставленим цілям". Піснею "Get Up" спробую змінити напрям мислення всіх, хто втратив віру в себе", — ділиться Еліна Іващенко.

Get Up: Еліна Іващенко представила офіційну версію пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020Get Up: Еліна Іващенко представила офіційну версію пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020

Трек "Get Up" вперше прозвучав у фіналі шоу Х-Фактор (СТБ), де Іващенко здобула перемогу. Тоді про нього позитивно відгукнулися наставник конкурсантки Ігор Кондратюк і інші члени журі, зокрема, співачка NK. Помітивши, що в Україні перестали писати балади, вона високо оцінила авторську роботу Еліни і зазначила сильні вокальні дані артистки.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору буде проходити в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

Ведучим трансляції з бекстейджу Національного відбору на Євробачення-2020 став Володимир Бірюков Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення-2020 увійшли в ТОП рейтингу Apple Music
Новини України НацвідбірЄвробачення 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся