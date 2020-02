Get Up: Еліна Іващенко представила офіційну версію пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020

Еліна Іващенко (фото: прес-служба)

Над її створенням працював саундпродюсер Вадим Лисиця, який почав співпрацю з Іващенка після її перемоги на Х-Факторі

Учасниця Національного відбору на Євробачення 2020 Єлина Іващенко презентувала студійний варіант конкурсного треку. З ним вона виступить під номером 3 у другому півфіналі Нацвідбору 15 лютого.

Зі слів Еліни Іващенко, в момент написання пісні 8 місяців тому думок про Євробачення не було. Але трек виявився настільки мотиваційним, що співачка вирішила представити його як можна більш широкій аудиторії.

Згадуючи історію створення пісні, артистка розповідає, що спочатку з'явився приспів з його першою фразою "Get Up and go". У неї вона зашифрувала посил віри у власні сили.

Еліна Іващенко - Get Up

“За свої 17 мені довелося зіткнутися зі складними життєвими обставинами, перед якими люди зазвичай здаються. Тоді я вирішила, що вистою у що б то не стало, сказавши собі: “Ти прорвешься через будь-які складнощі. Вони тільки зроблять тебе сильніше, щоб ти прийшла до поставленим цілям". Піснею "Get Up" спробую змінити напрям мислення всіх, хто втратив віру в себе", — ділиться Еліна Іващенко.

Трек "Get Up" вперше прозвучав у фіналі шоу Х-Фактор (СТБ), де Іващенко здобула перемогу. Тоді про нього позитивно відгукнулися наставник конкурсантки Ігор Кондратюк і інші члени журі, зокрема, співачка NK. Помітивши, що в Україні перестали писати балади, вона високо оцінила авторську роботу Еліни і зазначила сильні вокальні дані артистки.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору буде проходити в столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.