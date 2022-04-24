Галкина запретили в России: отменили концерты и запугали организаторов

Галкин стал одним из первых российских артистов, который осудил войну в Украине. Буквально через неделю после масштабного вторжения РФ в Украину, он уехал в Израиль.

24 февраля он опубликовал антивоенный пост и осудил военные действия в Украине.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" – написал он в первый день войны.

Позже он публиковал и другие посты об Украине – о маленькой девочке, которая попала под обстрел рф в Мариуполе, а потом малышка наступила на растяжку.

"Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…", - написал шоумен.

За адекватную позицию Галкина в российских пропагандистских СМИ начали поливать грязью и обвинять во всех смертных грехах. И как выяснилось, в России сразу же после его первых сообщений в соцсетях, начали блокировать всю его работу и запрещать его концерты, участие в рекламе.

"В течение последующих двух дней произошло следующее. Первое – российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент были. Я потерял рекламные деньги. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ и местные администрации стали запрещать мои концерты… Стали запугивать местных организаторов", - рассказал Галкин.

Сначала он попытался перенести все свои концерты на осень, но и их начали отменять. Он пытался что-то сделать, но ничего не получилось.

Поклонники массово обвиняют его в предательство за выезд в Израиль, но Галкин объясняет, что готов выступать перед российскими зрителями. И нужно четко разделять "власть и родину".

Кстати, в Израиле Галкин собирается выступать перед зрителями, собрать деньги и все вырученные средства отдать украинским беженцам.