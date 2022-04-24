Галкіна заборонили в Росії: скасували концерти і залякали організаторів

Галкін став одним з перших російських артистів, який засудив війну в Україні. Буквально через тиждень після масштабного вторгнення РФ в Україну, він поїхав до Ізраїлю.

24 лютого він опублікував антивоєнний пост і засудив військові дії в Україні.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!"- написав він у перший день війни.

Пізніше він публікував і інші пости про Україну - про маленьку дівчинку, яка потрапила під обстріл рф в Маріуполі, а потім дівчинка наступила на розтяжку.

"Я багато років розмовляю з дітьми в самій добрій програмі на ТБ. Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати...", - написав шоумен.

За адекватну позицію Галкіна в російських пропагандистських ЗМІ почали поливати брудом і звинувачувати у всіх смертних гріхах. І як з'ясувалося, в Росії відразу ж після його перших повідомлень в соцмережах, почали блокувати всю його роботу і забороняти його концерти, участь в рекламі.

"Протягом наступних двох днів відбулося наступне. Перше-російська влада заборонила моє обличчя в рекламних паузах, у мене зірвалися всі рекламні контракти, які на той момент були. Я втратив рекламні гроші. Друге - я втратив концертні гроші, тому що в різних містах Росії, де у мене повинні були відбутися концерти, місцева влада, ФСБ і місцеві адміністрації стали забороняти мої концерти... Стали залякувати місцевих організаторів", - розповів Галкін.

Спочатку він спробував перенести всі свої концерти на осінь, але і їх почали скасовувати. Він намагався щось зробити, але нічого не вийшло.

Шанувальники масово звинувачують його в зраду за виїзд до Ізраїлю, але Галкін пояснює, що готовий виступати перед російськими глядачами. І потрібно чітко розділяти "владу і Батьківщину".

До речі, в Ізраїлі Галкін збирається виступати перед глядачами, зібрати гроші й всі виручені кошти віддати українським біженцям.

Пізніше Максим Галкін записав ще одне відео, де жорстко засудив ставлення росіян до віри та висловив співчуття рідним загиблих в Одесі 23 квітня.