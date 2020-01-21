FreeBritney: Бритни Спирс может потерять детей из-за психических проблем

Бритни Спирс не устает давать инфоповоды. Звезда попала в очередную сложную ситуацию касаемо судебных разбирательств. Так, уже завтра, 22 января, состоится слушание дела по поводу опеки над детьми звезды: 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом. Сейчас они с бывшим мужем Кевином Федерлайном делят это право в соотношении 70% на 30%, где большее количество процентом принадлежит отцу. Такая ситуация сложилась в связи с нестабильным психическим состоянием певицы.

Бритни Спирс с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Как известно, 38-летняя звезда сталкивалась со многими проблемами и лечилась в клинике, после чего личными делами Спирс стал заниматься ее отец. Сейчас же поп-принцесса чувствует себя отлично и намерена взять все в свои руки. Она хочет через суд добиться разрешения самой управлять собственной жизнью, а также участвовать в воспитании детей наравне с экс-супругом. Самостоятельность певицы завтра должны будут подтвердить целый арсенал помощников Спирс: врачи, юристы и даже охранники.

Бритни мечтает вернуть опеку над детьми (фото: instagram.com/britneyspears)

Приять участие в судьбе любимой певицы решили и поклонники Бритни, которые организовали в сети настоящий флешмоб. Фанаты завели в Twitter специальный хэштег #FreeBritney, под которым публикуют посты в поддержку звезды. Бритни в ответ им сделала трогательный пост – фото с белоснежной розой, под которым написала коротко: "Бог благословил вас всех".

Бритни и Кевин (фото: instagram.com/britneybitch_fan)

Напомним, за американского танцора, рэпера и модель Кевина Федерлайна Бритни вышла замуж в 2004 году. Начиналось все как в сказке. Первую неделю влюбленные буквально не могли оторваться друг от друга. Так что Бритни пришлось даже взять Кевина в турне. По словам певицы, все свои романы до встречи с Федерлайном она просто перечеркнула. Кевин также был в восторге от своей девушки и признавался в прессе, что никогда не встречал никого похожего на нее. Предложение вступить в брак сделала Бритни, причем в шутливой форме. А Кевин – уже всерьез – поддержал.

Но, к сожалению, сказка длилась недолго. Кевин оказался любителем ночной жизни и, по слухам, изменял своей жене. А во время бракоразводного процесса отсудил внушительную сумму. Сейчас певица называет этот брак ошибкой и грозится рассказать все его подробности в книге, которую однажды напишет.