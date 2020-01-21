FreeBritney: Брітні Спірс може втратити дітей через психічні проблеми

Брітні Спірс не втомлюється давати інфоприводи. Зірка потрапила в чергову складну ситуацію стосовно судових розглядів. Так, вже завтра, 22 січня, відбудеться слухання справи з приводу опіки над дітьми зірки: 13-річним Шоном і 12-річним Джейденом. Зараз вони з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном ділять це право у співвідношенні 70% на 30%, де більша кількість відсотків належить батькові. Така ситуація склалася у зв'язку з нестабільною психікою співачки.

Брітні Спірс з синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Як відомо, 38-річна зірка стикалася з багатьма проблемами і лікувалася в клініці, після чого особистими справами Спірс став займатися її батько. Зараз же поп-принцеса почуває себе відмінно і має намір взяти все в свої руки. Вона хоче через суд домогтися дозволу самій керувати власним життям, а також брати участь у вихованні дітей нарівні з екс-чоловіком. Самостійність співачки завтра повинні будуть підтвердити цілий арсенал помічників Спірс: лікарі, юристи і навіть охоронці.

Брітні мріє повернути опіку над дітьми (фото: instagram.com/britneyspears)

Прийняти участь у долі улюбленої співачки вирішили і шанувальники Брітні, які організували в мережі справжній флешмоб. Фанати завели в Twitter спеціальний хештег #FreeBritney, під яким публікують пости на підтримку зірки. Брітні в відповідь їм зробила зворушливий пост – фото з білосніжною трояндою, під яким написала коротко: "Бог благословив вас всіх".

Брітні і Кевін (фото: instagram.com/britneybitch_fan)

Нагадаємо, за американського танцюриста, репера і модель Кевіна Федерлайна Брітні вийшла заміж у 2004 році. Починалося все як у казці. Перший тиждень закохані буквально не могли відірватися один від одного. Так що Брітні довелося навіть взяти Кевіна у турне. За словами співачки, всі свої романи до зустрічі з Федерлайном вона просто перекреслила. Кевін також був у захваті від своєї дівчини і зізнавався в пресі, що ніколи не зустрічав нікого схожого на неї. Пропозицію вступити в шлюб зробила Брітні, причому в жартівливій формі. А Кевін – вже серйозно – підтримав.

Але, на жаль, казка тривала недовго. Кевін виявився любителем нічного життя і, за чутками, зраджував свою дружину. А під час шлюборозлучного процесу відсудив значну суму. Зараз співачка називає цей шлюб помилкою і погрожує розповісти всі подробиці в книзі, яку одного разу напише.