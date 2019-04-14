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Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 17:12
Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсмена поделилась философскими мыслями, навеянными особым местом

Лилия Подкопаева находится в самом прекрасном для женщины состоянии – спортсменка ждет появления на свет малыша от мужа, бизнесмена Игоря Дубинского. Она скрывала свою беременность, но сейчас открыто наслаждаеться радостными моментами предвкушения и, невзирая на интересное положение, ведет довольно активный образ жизни. Так, она посетила самый большой индуистский храм за пределами Индии, который находится в США - Шри Сваминараян Мандир, и поделилась снимками этого удивительного места.

Чемпионка сидит на ступеньках, ведущих к красивейшей достопримечательности и мило улыбается. Она одета неброско и удобно – черные комфортные леггинсы, туника свободного кроя в тон, джинсовая куртка, кроссовки и бейсболка. Свой повседневный образ она дополнила ярким акцентом – красной сумочкой через плечо.

"Поступай днем так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была спокойна (с). Самый большой индуистский храм за пределами Индии, находится в США, штат Джорджия", - оставила она мотивирующую цитату в подписи к снимку.

Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики посчитали изречение очень мудрым, а для Лилии оставили комплименты ее внешнему виду, заявив, что спортсменка стала украшением этого возвышенного места.

"Волшебная вы!", "Красотка, класс!", "Да, в этом есть толк, нужно уметь жить каждый день как последний, и не о чем не жалеть!", "Ви робите храм ще красивішим!" - писали комментаторы.

В сториз будущая многодетная мама показала храм во всей красе, а также поделилась кадрами на фоне святыни.

Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте

Беременная Подкопаева показала одуховторенное фото в уникальном месте

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилиля Подкопаева показала фото подросшего сына Вадима. Подписчики спортсменки отметили, что у нее растает красивый настоящий мужчина.

Кстати, Лилия Покопаева восхитила шикарным нарядом от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

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