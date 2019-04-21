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Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2019 - 18:32
Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка позувала на фоні визначних пам'яток

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва довго приховувала свою вагітність. Чемпіонка не афішувала цікаве положення і зізналася, що чекає на другу дитину тільки під час церемонії нагородження "Людина року 2019", яка відбулася 25 березня в Києві. На заході вона з'явилися під руку з коханим чоловіком – бізнесменом Ігорем Дубінським, який незабаром стане батьком. Пара заручена і щаслива. Ще одним доказом цього слугує романтичний вікенд в Парижі, а фото французької роматики Лілія поділилася в InstaStories.

Спортсменка позує з майбутнім чоловіком на фоні знаменитих Єлисейських полів. Family look пари зручний для довгих, приємних прогулянок по місту романтиків – комфортні чорні спортивні костюми, кросівки і бейсболки. Лілія щасливо посміхається і притискається до Ігоря, а він теж не може стримати радісну посмішку.

Крім того, спортсменка поділилася вражаючими панорамами вечірнього Парижа і показала Ейфелеву вежу у вогнях. Також вона продемонструвала шикарний номер готелю, в якому зупинилася.

Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі

Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі

Фото: Лілія Подкопаєва з коханим чоловіком в Парижі (instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва опублікувала фото свого прийомного сина Вадима. Хлопець виріс справжнім красенем, що відразу кинулося в очі підписникам знаменитості. Також Лілія виховує доньку Кароліну, яку народила у шлюбі з Тимофієм Нагорним.

До речі, Лілія Подкопаєва показала фото з унікального місця - самого великого індуїстського храму за межами Індії, який знаходиться в Америці - Шрі Свамінараян Мандір.

Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера В пальто і штанях з лампасами: вагітна Лілія Подкопаєва блиснула трендовим весняним образом
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