"Фотограф бомбезный и модель красавица": Лилия Ребрик восхитила новым талантом дочери

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Свою звездную маму фотограировала 7-летняя Диана

Лилия Ребрик не перестает восхищать многотысячную армию поклонников яркими пляжными образами. Напомним, что на данный момент украинская актриса и телеведущая наслаждается теплым солнцем и нежным морем в Турции, куда Лилия улетела всей семьей – с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной. Теперь Лилия ежедневно засыпает подписчиков десятками фото с отдыха. При это большинство снимков публикуются в разделе instagram-сториз.

Новый день и новая порция фото от Лилии. Более того, телеведущая продемонстрировала еще один эффектный образ.

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала парочку фото, на который позирует в черном купальнике с трусиками с завышенной талией. К слову, этот тренд был актуален в прошлом летнем сезоне. Ондак он так полюбился модницам во всем мире, что “перекочевал” и в в 2019 год.

Образ довершает длинная невесомая накидка белого цвета. На ножках - шлепанцы с романтичными бантиками. Волосы телеведущей распущены, глаза прикрывают солнцезащитные очки.

Стильная Лилия Ребрик на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При этом телеведущая подчеркнула, что фото сделала ее 7-летняя дочка Диана!

“Привіт з відпочинку!) Ви мене часто запитуєте, хто мені робить такі живі фото. Знайомтесь - Діана Дика!” - подписала фото Ребрик.

Кстати, муж Лилии Андрей даже снял бєкстейдж-видео фотопроцесса. При этом Андрей сопровождает видео забавными комментариями. Однако наиболее ценны его финальные слова:

“Красивая женщина, конечно! Люблю тебя!”

Видео: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники Лилии также поспешили оставить комментарии под ее новым постом:

“Молодец ваш фотограф! Фото и вы на фото, Лиля, супер!”

“Лилечка, вы прекрасны!”

“У талантливых родителей и дочурки такими же будут”

“Значит есть жилка фотографа, фото ведь и правда живые, чудесные”

“Как приятно слышать такие слова от мужа! А фотограф-супер! Хорошего отдыха!”

“Фантастическая и потрясающая”

“Фотограф бомбезный и модель красавица”

“У вас прекрасный муж - с чувством юмора”

Скриншот комметариев: instagram.com/liliia.rebri

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото. Телеведущая просто светится от счастья!

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.