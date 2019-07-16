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"Фотограф бомбезний і модель красуня": Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 12:56
"Фотограф бомбезний і модель красуня": Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Свою зоряну маму фотограировала 7-річна Діана

Лілія Ребрик не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників яскравими пляжними образами. Нагадаємо, що на даний момент українська актриса і телеведуча насолоджується теплим сонцем і ніжним морем в Туреччині, куди Лілія полетіла всією сім'єю – з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною. Тепер Лілія щодня засипає підписників десятками фото з відпочинку. При цьому більшість знімків публікуються в розділі instagram-сторіз.

Новий день і нова порція фото від Лілії. Більше того, співачка продемонструвала ще один ефектний образ.

Так, на своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала кілька фото, на який позує в чорному купальнику з трусиками з завищеною талією. До речі, цей тренд був актуальний в минулому літньому сезоні. Ондак він так полюбився модницям у всьому світі, що "перекочував" у 2019 рік.

Довершує образ довга легка накидка білого кольору. На ніжках - шльопанці з романтичними бантиками. Волосся телеведучої розпущені, очі прикривають сонцезахисні окуляри.

&quot;Фотограф бомбезний і модель красуня&quot;: Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки

&quot;Фотограф бомбезний і модель красуня&quot;: Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки

Стильна Лілія Ребрик на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При цьому телеведуча підкреслила, що фото зробила її 7-річна донька Діана!

“Привіт з відпочинку!) Ви мене часто запитуєте, хто мені робить такі живі фото. Знайомтесь - Діана Дика!" - підписала фото Ребрик.

До речі, чоловік Лілії Андрій навіть зняв бєкстейдж-відео фотопроцеса. При цьому Андрій супроводжує відео кумедними коментарями. Однак найбільш цінні його фінальні слова:

“Красива жінка, звичайно! Люблю тебе!"

Відео: instagram.com/liliia.rebrik

  • Шанувальники Лілії також поспішили залишити коментарі під її новим постом:
  • “Молодець ваш фотограф! Фото і ви на фото, Ліля, супер!"
  • "Лілечка, ви прекрасні!"
  • "У талановитих батьків і доньки такими ж будуть"
  • "Значить є жилка фотографа, фото й справді живі, чудесні"
  • “Як приємно чути такі слова від чоловіка! А фотограф-супер! Гарного відпочинку!"
  • "Фантастична і феєрична"
  • "Фотограф бомбезний і модель красуня"
  • "У вас чудовий чоловік - з почуттям гумору"

&quot;Фотограф бомбезний і модель красуня&quot;: Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки&quot;Фотограф бомбезний і модель красуня&quot;: Лілія Ребрик захопила новим талантом дочки

Скріншот комметариев: instagram.com/liliia.rebri

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик поділилася щастям на зворушливих сімейних фото. Телеведуча просто світиться від щастя!

Раніше Лілія Ребрик показала фото батьків з сімейного архіву та привітала їх з річницею весілля.

Модні дівчата: Лілія Ребрик в коротких шортах показала "морське" фото з доньками "Українська красуня": Лілія Ребрик заворожила витонченою фігурою у відвертій сукні
Новини України Лілія Ребрик
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