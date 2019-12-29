Фото до оливье: жена Комарова восхитила стройной фигурой и стальным прессом

Перед встречей Нового года девушка решила активно позаниматься в спортзале
Новый год уже буквально на пороге и все завершают последние приготовления. Важно также продумать и подобрать стильный образ для праздничной вечеринки. Мисс Украина 2016 и жена известного телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко недавно показала эффектный вариант новогоднего наряда - модель примерила платье в золотых пайетках в ретро-стиле. Девушка также рассказала, как загадывает желания в эту волшебную ночь.
Ну а чтобы можно было спокойно лакомиться вкусностями за праздничным столом, Саша решила заранее подготовить фигуру к застольям и отправилась на тренировку в спортзал. На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным кадром с тренировки, восхищая стройной фигурой.
Кучеренко запечатлена в лосинах и коротком спортивном топе, демонстрируя стальной пресс и подтянутое тело.
"28.12.2019. Фото. До. Оливье))" - с юмором подписала кадр Александра.
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)
Пользователи сети восхитились фигурой и красотой девушки и оставили ей много теплых отзывов, а также в шутку попросили показать фото "после оливье".
Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)
К слову, супруга Комарова успевает одновременно учиться и работать - она обучается на факультете журналистики в университете им. Т. Шевченко, а также успела реализовать себя в роли телеведущей - Кучеренко ведет программу “Зірковий спорт” на канале ICTV.
Кстати, ранее модель показывала еще один яркий образ для встречи Нового года 2020.