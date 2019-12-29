ru
ua

Фото до оливье: жена Комарова восхитила стройной фигурой и стальным прессом

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Перед встречей Нового года девушка решила активно позаниматься в спортзале

Новый год уже буквально на пороге и все завершают последние приготовления. Важно также продумать и подобрать стильный образ для праздничной вечеринки. Мисс Украина 2016 и жена известного телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко недавно показала эффектный вариант новогоднего наряда - модель примерила платье в золотых пайетках в ретро-стиле. Девушка также рассказала, как загадывает желания в эту волшебную ночь.

Ну а чтобы можно было спокойно лакомиться вкусностями за праздничным столом, Саша решила заранее подготовить фигуру к застольям и отправилась на тренировку в спортзал. На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным кадром с тренировки, восхищая стройной фигурой.

Кучеренко запечатлена в лосинах и коротком спортивном топе, демонстрируя стальной пресс и подтянутое тело.

"28.12.2019. Фото. До. Оливье))" - с юмором подписала кадр Александра.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Пользователи сети восхитились фигурой и красотой девушки и оставили ей много теплых отзывов, а также в шутку попросили показать фото "после оливье".

  • Фітнес творить дива!
  • У вас ідеальна фігура !
  • Сразу видно здоровый организм)
  • А фотка після олів'є буде
  • Красотуля
  • Ждём фото после
  • Така гарненька!!!
  • Вообще не видно что ты кушаешь хоть что-то)))
  • Дуже гарно виглядаєте.
  • Вы прекрасно выглядите! И я не думаю, что что-то в Вас изменится за тарелочку оливье)
  • У вас отличная фигура

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

К слову, супруга Комарова успевает одновременно учиться и работать - она обучается на факультете журналистики в университете им. Т. Шевченко, а также успела реализовать себя в роли телеведущей - Кучеренко ведет программу “Зірковий спорт” на канале ICTV.

Кстати, ранее модель показывала еще один яркий образ для встречи Нового года 2020.

Прыгал со второго этажа: знакомые Олега Винника рассекретили его тайны Олег Винник пройдет детектор лжи, чтобы узнать о своем влиянии на судьбы женщин
Читать все новости