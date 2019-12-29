Фото до олів'є: дружина Комарова захопила стрункою фігурою і сталевим пресом

Новий рік вже на порозі і всі завершують останні приготування. Важливо також продумати і підібрати стильний образ для святкової вечірки. Міс Україна 2016 і дружина відомого телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко нещодавно показала ефектний варіант новорічного вбрання - модель приміряла сукню в золотих паєтках в ретро-стилі. Дівчина також розповіла, як загадує бажання в цю чарівну ніч.

Ну а щоб можна було спокійно ласувати стравами за святковим столом, Саша вирішила заздалегідь підготувати фігуру до застіль і вирушила на тренування в спортзал. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферним кадром з тренування, захоплюючи стрункою фігурою.

Кучеренко відображена в лосинах і короткому спортивному топі, демонструючи сталевий прес і підтягнуте тіло.

"28.12.2019. Фото. До. Олів'є))" - з гумором підписала кадр Олександра.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Користувачі мережі захопилися фігурою і красою дівчини і залишили їй багато теплих відгуків, а також жартома попросили показати фото "після олів'є".

Фітнес творити дива!

У вас ідеальна фігура !

Відразу видно здоровий організм)

А фотка після олів'є буді

Красотуля

Чекаємо фото після

Така гарненька!!!

Взагалі не видно що ти їси хоч щось)))

Дуже гарно виглядаєте.

Ви чудово виглядаєте! І я не думаю, що щось у Вас зміниться за тарілочку олів'є)

У вас відмінна фігура

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

До речі, дружина Комарова встигає одночасно вчитися і працювати - вона навчається на факультеті журналістики в університеті ім. Т. Шевченка, а також встигла реалізувати себе в ролі телеведучої - Кучеренко веде програму "Зірковий спорт" на каналі ICTV.

До речі, раніше модель показувала ще один яскравий образ для зустрічі Нового року 2020.