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Всегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 21:27
Всегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигурой
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель продолжает заниматься йогой

Эшли Грэм – одна из самых популярных пышнотелых моделей в мире. Но это не значит, что девушка забывает о своей фигуре. Она регулярно занимается йогой, пилатесом, много ходит пешком и обожает активные виды спорта. Тому доказательство – ее страница в Instagram. Здесь регулярно появляются видео и фото с занятий.

Всегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигуройЭшли обожает йогу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что беременность Эшли никак не сказалась на ее активности. 31-летняя красотка посещает многочисленные ивенты, участвует в показах, а также по-прежнему много времени посвящает форме. В этот раз Грэм решила продемонстрировать свою отличную растяжку. Она опубликовала фото с коврика: девушка выполняет достаточно сложную позу, которая требует определенной подготовки. На Эшли надет достаточно откровенный наряд: черные топ и легинсы, которые подчеркнули ее заметно округлившийся животик. В сториз она добавила видео с занятия вместе с личным тренером.

Всегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигуройВсегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигуройЭшли и Эмили – давние подруги (фото: instagram.com/ashleygraham)

Поклонники Эшли, которых на ее странице уже более 9 миллионов, засыпали ее комплиментами и восторженными отзывами. Многие поспешили узнать, где она приобретает вещи для занятий и какие ее любимые.

Также на днях Эшли показала совместные фото со своей давней подругой – Эмили Ратаковски. Девушки позируют в женственных нарядах авторства знаменитой модели. Эмили примерила облегающее горчичного цвета платье, которое дополнила золотистым поясом. А Эшли – терракотового оттенка с завязками под грудью. Красотки обнимаются, демонстрируя теплые чувства. На последнем фото Эмили трогательно прижалась к животу Эшли.

Всегда в форме: беременная Эшли Грэм восхитила растяжкой и спортивной фигуройБеременность только украшает Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Замечательная умная деловая женщина @emrata одела меня, соблазнительную беременную женщину в @inamoratawoman», – добавила шутливую подпись Эшли. Напомним, в последнее время Эмили Ратаковски занимается не только выпуском нижнего белья и купальников. Сегодня ассортимент ее бренда заметно расширился, и включает также вещи для дома, рубашки и платья.

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