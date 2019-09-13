В соблазнительном боди: беременная Эшли Грэм подчеркнула пышные формы пикантным нарядом

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель блистает на показе Рианны

Эшли Грэм – одна из самых востребованных моделей современности, которой пышные формы только помогли сделать головокружительную карьеру. Поэтому беременность и тем более не могла стать помехой к активным съемкам и многочисленным светским выходам. К тому же 31-летняя не только не пытается ее скрыть, а даже всячески подчеркивает с помощью откровенных нарядов.

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

На днях состоялся показ новой коллекции нижнего белья от Рианны. Девушка презентовала в Нью-Йорке линию инклюзивного белья Savage & Fenty. Интересно, что шоу было организовано как закрытый показ, куда были допущены только избранные. А представлять позвали лучших моделей современности, среди которых Кара Делевинь, сестры Джиджи и Белла Хадид, Джоанс Смоллс, Эшли Грэм и другие известные в фешн-мире персоны.

Рианна устроила грандиозное шоу (фото: instagram.com/savagexfenty)

На входе у всех присутствующих забрали телефоны, так что гостям не оставалось ничего другого, кроме как наслаждаться шоу. Результат не заставил себя ждать – все, кто побывал там, не могут сдержать слов восторга. Сама королева вечера предстала в соблазнительном образе – черном белье, сетчатом комбинезоне и высоких сапогах-чулках на шпильке.

Эшли на показе Рианны (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли Грэм одной из первых поспешила выразить свое мнение по поводу увиденного. Она опубликовала пост – фото с презентации, которые сопроводила длинным текстом. «ВАУ, Рианна! @savagexfenty – что за шоу! Ты невероятная, и ты дала нам показ нижнего белья, который мы не только хотим, но и ЗАСЛУЖИВАЕМ в 2019-м году! Люди всех цветов, фонов, размеров должны показать, насколько они сильны и красивы, и мы здесь для этого. Спасибо за то, что ты делаешь, чтобы убедиться, что это становится нормой».

Эшли просто ослепительна! (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Эшли позирует на фото в соблазнительном наряде: черном боди, сверху на которое надето платье из прозрачного шифона. Дополнили образ босоножки на высоких каблуках, маленькая сумочка кислотного оттенка, роскошный макияж с зелено-золотистыми тенями и стильная, нарочито растрепанная укладка. Получилось просто роскошно!