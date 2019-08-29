В соблазнительном боди: Эшли Грэм показала горячие кадры в нижнем белье

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Знаменитость продолжает соблазнять

Эшли Грэм, главная тема микроблога которой в последнее время – беременность и будущее материнство, все же радует иногда и «горячими» кадрами. Девушка занимается выпуском своей линии белья и купальников, а также рекламирует продукцию Addition Elle для пышных женщин. Так что материала у нее много.

Эшли демонстрирует белье (фото: instagram.com/ashleygraham)

Несколько часов назад 31-летняя красавица показала новое фото, где она примерила соблазнительное боди с кружевом. Эшли, к слову, не стала вновь ретушировать неровности кожи и растяжки. Тем не менее кадр получился чувственным и жарким. Грэм прогнулась, демонстрируя соблазнительные изгибы своего роскошного тела и пышную грудь. За несколько часов кадр набрал массу лайков и комментариев. «Чувствую себя чертовски хорошо в этом белье…», – подписала фото Эшли, пообещав всем поклонникам скидку на коллекцию.

Эшли не может нарадоваться своей беременности (видео: instagram.com/ashleygraham)

В основном же пышнотелая модель не устает радоваться своему положению и старается всячески его подчеркнуть. Так, на днях она примерила леопардовое мини-платье с длинными рукавами и внушительным декольте. Девушка не смогла пройти мимо своего отражения в лифте, причем фото ей показалось мало. Эшли начала демонстрировать округлившийся животик, исполняя весьма забавный танец с откровенными движениями. Судя по всему, будущая мама и ее малыш чувствуют себя прекрасно.

Эшли любит откровенные снимки (фото: instagram.com/ashleygraham)

В последнее время популярность Эшли резко возросла. Что сказалось и на количестве ее подписчиков. Так, цифра в ее микроблоге уже достигла рекордной отметки 9 миллионов. В связи с этим Грэм не сдержала слов благодарности. «9 миллионов! Я просто хотела сказать спасибо 9 миллионов раз! Эти последние несколько недель были вихрем в лучшем виде, и я всегда благодарна за постоянную любовь и поддержку от всех вас. Иногда это все еще похоже на сон, спасибо за ваше ежедневное вдохновение, которое поддерживает меня!», – написала звезда.