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Завжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 21:27
Завжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігурою
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель продовжує займатися йогою

Ешлі Грем – одна з найпопулярніших пишнотілих моделей у світі. Але це не означає, що дівчина забуває про свою фігуру. Вона регулярно займається йогою, пілатесом, багато ходить пішки і обожнює активні види спорту. Тому доказ – її сторінка в Instagram. Тут регулярно з'являються відео і фото з занять.

Завжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігуроюЕшлі обожнює йогу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що вагітність Ешлі ніяк не позначилася на її активності. 31-річна красуня відвідує численні івенти, бере участь у показах, а також, як і раніше, багато часу присвячує формі. В цей раз Грем вирішила продемонструвати свою відмінну розтяжку. Вона опублікувала фото з килимка: дівчина виконує досить складну позу, яка вимагає певної підготовки. На Ешлі надіте досить відверте вбрання: чорні топ і легінси, які підкреслили її помітно кругленький животик. У сторіз вона додала відео з тренування разом з особистим тренером.

Завжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігуроюЗавжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігуроюЕшлі і Емілі – давні подруги (фото: instagram.com/ashleygraham)

Шанувальники Ешлі, яких на її сторінці вже більше 9 мільйонів, засипали її компліментами і захопленими відгуками. Багато хто поспішив дізнатися, де вона набуває речі для занять і які її улюблені.

Також днями Ешлі показала спільні фото зі своєю давньою подругою – Емілі Ратаковскі. Дівчата позують в жіночих нарядах авторства знаменитої моделі. Емілі приміряла вбрання гірчичного кольору плаття, яке доповнила золотистим поясом. А Ешлі – теракотового відтінку із зав'язками під грудьми. Красуні обіймаються, демонструючи теплі почуття. На останньому фото Емілі зворушливо притиснулася до живота Ешлі.

Завжди у формі: вагітна Ешлі Грем захопила розтяжкою і спортивною фігуроюВагітність тільки прикрашає Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

«Чудова розумна ділова жінка @emrata одягла мене, спокусливу вагітну жінку @inamoratawoman», – додала жартівливий підпис Ешлі. Нагадаємо, останнім часом Емілі Ратаковскі займається не тільки випуском нижньої білизни і купальників. Сьогодні асортимент бренду помітно розширився і включає також речі для дому, сорочки та сукні.

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