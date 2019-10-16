"Фигурка огонь": Екатерина Кухар в купальнике насладилась теплым осенним днем

Балерина восхитила сеть точеными формами
В Украину пришло бабье лето и все с радостью наслаждаются теплыми солнечными днями - звезды шоу-бизнеса не исключение. Особенно хорошо тем, кто живет в частном доме - ведь они могут понежиться на солнышке прямо у себя во дворе. Именно так поступила и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая ранее рассказала, как держит себя в отличной форме.
Это ей явно отлично удается - ведь танцовщица весит всего 42 килограмма и может похвастаться просто-таки точеными формами. Екатерина продемонстрировала свою шикарную фигуру во всей красе на новом фото в Instagram - на нем она запечатлена в ярком слитном купальнике сиреневого цвета, на котором изображен мультяшный персонаж Джессика Рэббит. Халат в тон балерина приспустила с плеч и наслаждается солнышком на зеленой лужайке.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил, что осень — это пора, дабы расцвести вновь... И с этими солнечными лучами, кажется, нам всем это удалось....Как хорошо, что вчера, в наш выходной, а заодно и праздничный день, нам посчастливилось еще раз насладиться солнцем перед невероятно тяжёлой неделей, перед фестивалем Ballet Open Space", - поделилась довольная танцовщица.
Подписчики в очередной раз пришли в восторг от фигуры судьи Танцы со звездами 2019 и осыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, ранее Кухар сделала откровенное признание о потере ребенка. Прима-балерина отметила, что это было самое сложное испытание в ее жизни.
К слову, в восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар и Потап восхитили зрителей трогательным дуэтом.