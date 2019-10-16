"Фигурка огонь": Екатерина Кухар в купальнике насладилась теплым осенним днем

В Украину пришло бабье лето и все с радостью наслаждаются теплыми солнечными днями - звезды шоу-бизнеса не исключение. Особенно хорошо тем, кто живет в частном доме - ведь они могут понежиться на солнышке прямо у себя во дворе. Именно так поступила и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая ранее рассказала, как держит себя в отличной форме.

Это ей явно отлично удается - ведь танцовщица весит всего 42 килограмма и может похвастаться просто-таки точеными формами. Екатерина продемонстрировала свою шикарную фигуру во всей красе на новом фото в Instagram - на нем она запечатлена в ярком слитном купальнике сиреневого цвета, на котором изображен мультяшный персонаж Джессика Рэббит. Халат в тон балерина приспустила с плеч и наслаждается солнышком на зеленой лужайке.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил, что осень — это пора, дабы расцвести вновь... И с этими солнечными лучами, кажется, нам всем это удалось....Как хорошо, что вчера, в наш выходной, а заодно и праздничный день, нам посчастливилось еще раз насладиться солнцем перед невероятно тяжёлой неделей, перед фестивалем Ballet Open Space", - поделилась довольная танцовщица.

Подписчики в очередной раз пришли в восторг от фигуры судьи Танцы со звездами 2019 и осыпали ее комплиментами.

Нереальная красота

Екатерина, Вы расцвели!

Вы сияете ярче солнца

Розовая пантера

Це шкандаль

Фигурка просто огонь!)

Какая же Вы прекрасная..Восхищаюсь Вами

Классный купальник

умница-красавица

Вы такая крошечная и миниатюрная! Одежда вся на заказ, наверное?!

В таком образе Екатерину ещё никто не видел!

Вы очень Шикарная ЖЕНЩИНА)))

Класная Оля Полякова на пупке

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Кухар сделала откровенное признание о потере ребенка. Прима-балерина отметила, что это было самое сложное испытание в ее жизни.

К слову, в восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар и Потап восхитили зрителей трогательным дуэтом.