"Фігурка вогонь": Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем

В Україну прийшло бабине літо і всі з радістю насолоджуються теплими сонячними днями - зірки шоу-бізнесу не виняток. Особливо добре тим, хто живе у приватному будинку - адже вони можуть поніжитися на сонечку прямо у себе у дворі. Саме так вчинила і прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка раніше розповіла, як тримає себе у чудовій формі.

Це їй явно відмінно вдається - адже танцівниця важить всього 42 кілограми і може похвалитися просто-таки точеними формами. Катерина продемонструвала свою шикарну фігуру у всій красі на новому фото в Instagram - на ньому вона відображена в яскравому злитному купальнику бузкового кольору, на якому зображений мультяшний персонаж Джессіка Реббіт. Халат в тон балерина спустила з плечей і насолоджується сонечком на зеленій галявині.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Правий був Олександр Сергійович Пушкін, коли говорив, що осінь — це пора, щоб розквітнути знову... І з цими сонячними променями, здається, нам всім це вдалося....Як добре, що вчора, в наш вихідний, а заодно і святковий день, нам пощастило ще раз насолодитися сонцем перед неймовірно важким тижнем, перед фестивалем Ballet Open Space", - поділилася задоволена танцівниця.

Підписники в черговий раз прийшли в захват від фігури судді Танці з зірками 2019 і обсипали її компліментами.

Нереальна краса

Катерина, Ви розцвіли!

Ви сияете яскравіше сонця

Рожева пантера

Це шкандаль

Фігурка просто вогонь!)

Яка ж Ви прекрасна..Захоплююся Вами

Класний купальник

розумниця-красуня

Ви така крихітна і мініатюрна! Одежа вся на замовлення, напевно?!

В такому образі Катерину ще ніхто не бачив!

Ви дуже Шикарна ЖІНКА)))

Класна Оля Полякова на пупку

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Кухар зробила відверте зізнання про втрату дитини. Прима-балерина зазначила, що це було найскладніше випробування в її житті.

До речі, у восьмому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар і Потап захопили глядачів зворушливим дуетом.