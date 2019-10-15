"Меня называли Дженнифер Лопес": Екатерина Кухар рассказала, как держит себя в отличной форме

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также отметила, что очень любит колбаску и пасту карбонара

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар с детства тяжело работает не только над своим профессиональным мастерством, а также стилем, но и фигурой. Из-за женственных форм танцовщицу даже в юности сравнивали с Дженнифер Лопес. Как держит себя в отличной физической форме Кухар рассказала в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Свое утро 42-килограммовая балерина начинает особым ритуалом, а ночью не отказывает себе в итальянской колбаске.

"Когда просыпаюсь, я выпиваю стакан прохладной воды с лимоном, где-то за полчаса до еды. Затем начинаю крутить хулахуп. Далее у меня 15-минутная зарядка на коврике. Потом я уже приступаю к завтраку, протираю лицо кубиками льда, делаю себе маску или накладываю патчи. Я очень люблю спагетти карбонара. Но я обычно всегда это ем в день спектакля. Потому что нужны силы", - делится с "Зірковим шляхом" балерина и говорит, что всегда можно найти в холодильнике Екатерины Кухар сыровяленую колбаску, особенно испанскую, итальянскую, которую иногда можно есть ночью.

"У мамы есть специальная колбаска, которую никто не трогает. Потому что это мое снотворное. Колбаска и хамончик, - говорит Кухар на канале «Украина» и добавляет, что раньше у нее были достаточно пышные формы, - меня называли Дженнифер Лопес. А балерина должна быть плоская вообще со всех сторон. У меня были такие женские ляшечки и приложение к ним. Я комплексовала, все время делала такую зарядку специальную для того, чтобы это место как-то стесать себе. Вообще у детей балетных у них нет детства. Балет - это такое искусство: или ты отдаешься ему полностью, без остатка, или туда вообще не стоит заходить. С одной стороны, у тебя пуф, с другой стороны диван, ты лежишь в поперечном шпагате, сверху на тебя кладут 20-килограммовий груз, пластина такая 20 кг. И ты лежишь - у тебя так потихоньку слезы начинают капать, капать. А преподаватель моей маме в этот момент говорит: пойдем на кухню, выпьем кофе".

Напомним, ранее Кухар сделала откровенное признание о потере ребенка. Прима-балерина отметила, что это было самое сложное испытание в ее жизни.