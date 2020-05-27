Фигура бомба: победительница Холостяк-10 обнажилась в откровенной фотосессии

Меньше недели назад состоялся финал романтического реалити Холостяк-10 - 22 мая Макс Михайлюк объявил свое решение. Выбор летчика пал на Дашу Ульянову, которой он и вручил заветное колечко. О том, как сложились отношения пары после окончания шоу и вместе ли они до сих пор, зрители узнают совсем скоро - на пост-шоу, которое выйдет в эту пятницу, 29 мая, на телеканале СТБ. Пока же они не отвечают на прямые вопросы и лишь интригуют жаркими снимками в своих соцсетях.

Так, Даша уже продемонстрировала колечко от Холостяка во всех ракурсах. А на свежих кадрах девушка похвасталась роскошной фигурой - и при этом пожаловалась, что поправилась на карантине! Так, 23-летняя гимнастка позировала лишь в крохотных трусиках и коротком черном топе с длинным рукавом, соблазнительно выгнувшись на камеру.

"На карантине старалась держать форму, а сегодня еле влезла джинсы. что делать? Делитесь диетами / секретами / детоксами", - попросила подписчиков избранница Михайлюка.

В следующем посте она поблагодарила фолловеров за множество идей, что они ей оставили, а также поделилась еще более горячим фото. Даша запечатлена у окна в том же пикантном наряде, при этом она еще и задрала верх топа, наполовину обнажив свою упругую грудь. Красотка призвала девушек любить и принимать себя.

"Тааак) меня смотрят в основном девочки , поэтому такие фото допускаются. короче ... нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень ) так приятно получать множество советов буквально за пару минут , как побыстрее привести себя в форму . Я все читаю и мотаю на ус ) вообщем , мои красивые девочки )) все таки как ни крути , залог успела -это любовь к себе , а все остальное приложится ! У меня были разные этапы в жизни отношениях , но когда я любила и принимала себя, ( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было, это правда )) И только теперь в понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт", - пишет Ульянова.

Фолловеры поспешили заверить Дашу, что у нее и так идеальная фигура и осыпали ее комплиментами.

Что то лучше я уже сегодня не увижу

Нереальная

Дуже красива, естетичне задоволення від фото

Дашааа, ну это просто пушкаа

Аааа шикарная фигура

Так как ты себя ,никто тебя не полюбит

красотка какая фігура бомба

Дашка фигурка топпп, красотка

Ты потрясающе выглядишь

Котику ти прекрасна обожнюю тебе!!!!!

Вы ОГОНЬ, любовь к себе это самое важное для женщины

Воууу воууу красотка

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк-10 Даша без белья и в хищном наряде вскружила голову пикантным фото.