Фігура бомба: переможниця Холостяк-10 оголилася у відвертій фотосесії

При цьому дівчина поскаржилася, що погладшала на карантині
Менше тижня тому відбувся фінал романтичного реаліті Холостяк-10 - 22 травня Макс Михайлюк оголосив своє рішення. Вибір льотчика упав на Дашу Ульянову, якій він і вручив заповітне колечко. Про те, як склалися стосунки пари після закінчення шоу і чи разом вони досі, глядачі дізнаються зовсім скоро - на пост-шоу, яке вийде в цю п'ятницю, 29 травня, на телеканалі СТБ. Поки ж вони не відповідають на прямі запитання і лише інтригують жаркими знімками в своїх соцмережах.
Так, Даша вже продемонструвала каблучку від Холостяка у всіх ракурсах. А на свіжих кадрах дівчина похвалилася розкішною фігурою - і при цьому поскаржилася, що погладшала на карантині! Так, 23-річна гімнастка позувала лише в крихітних трусиках і короткому чорному топі з довгим рукавом, спокусливо вигнувшись на камеру.
"На карантині намагалася тримати форму, а сьогодні ледве влізла джинси. що робити? Діліться дієтами / секретами / детоксами", - попросила підписників обраниця Михайлюка.
В наступному пості вона подякувала фоловерам за безліч ідей, що вони залишили їй, а також поділилася ще більш гарячим фото. Даша відображена біля вікна у тому ж пікантному вбранні, при цьому вона ще й задерла верх топа, наполовину оголивши свої пружні груди. Красуня закликала дівчат любити і приймати себе.
"Тааак) мене дивляться в основному дівчатка , тому такі фото допускаються. коротше ... нас ціла армія тих, що вічно худнуть і вічно незадоволених собою панночок ) так приємно отримувати безліч порад буквально за пару хвилин , як швидше привести себе в форму . Я все читаю і мотаю на вус ) вообщем , мої красиві дівчатка )) все таки як не крути , запорука успіху -це любов до себе , а все інше додасться ! У мене були різні етапи в житті відносинах , але коли я любила і приймала себе, ( навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було, це правда )) І тільки тепер розумію фразу "спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться", - пише Ульянова
Фолловери поспішили запевнити Дашу, що у неї і так ідеальна фігура і обсипали її компліментами.
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Раніше переможниця Холостяк-10 Даша без білизни і в хижому вбранні запаморочила голову пікантним фото.
Автор: Марта Нікітко