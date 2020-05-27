Фігура бомба: переможниця Холостяк-10 оголилася у відвертій фотосесії

Менше тижня тому відбувся фінал романтичного реаліті Холостяк-10 - 22 травня Макс Михайлюк оголосив своє рішення. Вибір льотчика упав на Дашу Ульянову, якій він і вручив заповітне колечко. Про те, як склалися стосунки пари після закінчення шоу і чи разом вони досі, глядачі дізнаються зовсім скоро - на пост-шоу, яке вийде в цю п'ятницю, 29 травня, на телеканалі СТБ. Поки ж вони не відповідають на прямі запитання і лише інтригують жаркими знімками в своїх соцмережах.

Так, Даша вже продемонструвала каблучку від Холостяка у всіх ракурсах. А на свіжих кадрах дівчина похвалилася розкішною фігурою - і при цьому поскаржилася, що погладшала на карантині! Так, 23-річна гімнастка позувала лише в крихітних трусиках і короткому чорному топі з довгим рукавом, спокусливо вигнувшись на камеру.

"На карантині намагалася тримати форму, а сьогодні ледве влізла джинси. що робити? Діліться дієтами / секретами / детоксами", - попросила підписників обраниця Михайлюка.

В наступному пості вона подякувала фоловерам за безліч ідей, що вони залишили їй, а також поділилася ще більш гарячим фото. Даша відображена біля вікна у тому ж пікантному вбранні, при цьому вона ще й задерла верх топа, наполовину оголивши свої пружні груди. Красуня закликала дівчат любити і приймати себе.

"Тааак) мене дивляться в основному дівчатка , тому такі фото допускаються. коротше ... нас ціла армія тих, що вічно худнуть і вічно незадоволених собою панночок ) так приємно отримувати безліч порад буквально за пару хвилин , як швидше привести себе в форму . Я все читаю і мотаю на вус ) вообщем , мої красиві дівчатка )) все таки як не крути , запорука успіху -це любов до себе , а все інше додасться ! У мене були різні етапи в житті відносинах , але коли я любила і приймала себе, ( навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було, це правда )) І тільки тепер розумію фразу "спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться", - пише Ульянова

Фолловери поспішили запевнити Дашу, що у неї і так ідеальна фігура і обсипали її компліментами.

Що то краще я вже сьогодні не побачу

Нереальна

Дуже красива, естетичне задоволення від фото

Дашааа, ну це просто пушкаа

Аааа шикарна фігура

Так як ти себе ,ніхто тебе не полюбить

красуня яка фігура бомба

Дашка фігурка топпп, красуня

Ти виглядаєш приголомшливо

Котику ти прекрасна обожнюю тебе!!!!!

Ви ВОГОНЬ, любов до себе це найважливіше для жінки

Воууу воууу красуня

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша без білизни і в хижому вбранні запаморочила голову пікантним фото.