Фанатка ромкомов: Катя Осадчая определила список любимых фильмов для просмотра дома

Катя Осадчая продолжает находится на вынужденном карантине в связи с распространением коронавируса. Отметим, что предварительно карантин продлится до 3 апреля включительно. Врачи и госчиновники настоятельно рекомендуют отказаться от поездок по городу. И по возможности работать из дома. Из-за отмены концертов, спектаклей, премьер украинские селебритис также вынуждены остаться под “домашним арестом”. Теперь все показывают, как проводят время дома, рекомендуют методы личной гигиены. А вот Катя Осадчая также поделилась подборкой фильмов, что очень актуально в период карантина.

Ведущая программы “Светская жизнь” поделилась с фолловерами новым большим постом. На этот раз телеведущая философски рассуждает о причине возникновения эпидемии.

“В последние дни достаточно времени, чтобы подумать, почему так случилось с человечеством. Впечатление, будто кто-то решил, что нам нужно остановиться и начать ценить вещи, к которым мы так привыкли, что перестали их замечать. Путешествия, посиделки с друзьями, поход к парикмахеру, кофе за столиком у окна, занятия в спортзале, пикники. Хотя, если смотреть на проблему с другой стороны, если все здоровы, большинство этих дел можно делать дома или находить им интересную альтернативу. И появляется огромный бонус — мы наконец проведем много времени с семьей. Столько, сколько не проводили очень давно”, — делится рассуждениями Катя.

При этом телеведущая также записала серию видео, показывая, чем занимается дома. Так, телеведущая призналась, что уже очень давно не проводила дома столько времени. Только перед рождением второго сына Вани, а также пару недель после.

К примеру, к телеведущей приехала мама, которая украсила дом букетами из веток и искусственных бабочек. Также звездная мама показала, как играет с сыном. Соответствующее видео было опубликовано на youtub-канале Glam Wish.

Также Осадчая ответила на популярный запрос среди поклонников. Многие просили Катю поделиться любимыми фильмами, которые она посмотрела недавно. А также рассказать о фильмах, которые ведущая смотрит при плохом настроении.

К слову, свой пост Катя проиллюстрировала милым домашним фото. На расслабленном снимке Осадчая позирует в домашней одежде — простая белая футболка, спортивные брюки, на плечи наброшен свитер. На ведущей — ни капли макияжа и нет изысканной прически. Видно, что Катя решила всецело отдохнуть от светской жизни.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Итак, Катя начала с недавно просмотренных фильмов.

“Два папи” — гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч.

“Рокетмен”. Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона.

“Паразити” — цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця минулорічного Каннського кінофестивалю та -лауреата цьогорічного Оскара.

“Щогол” — вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію.⠀

Моє окреме кохання — фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів:

"Моє окреме кохання — фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів: “Кухар на колесах”, “Шеф”, Кухар для президента”, Прянощі та пристрасті”, “Джулі та Джулія”.

Также выяснилось, что Осадчая — фанатка романтический комедий и драм. Но здесь все зависит от настроение.

“Коли повно негараздів, хочеться легкого кіна. Тут мої улюблені й драми, й комедії про кохання:

Відпустка за обміном

Вічне сяйво чистого розуму

Книжковий клуб

Старий Новий рік

Один день

Реальне кохання

Правило виноробів

Світло в океані

Такой вот обширной подборкой поделилась Осадчая. При этом телеведущая пообещала, что сделает еще одну похожую подборку, когда будет вдохновение.