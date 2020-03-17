Фанатка ромкомов: Катя Осадча визначила список улюблених фільмів для перегляду вдома

Катя Осадча продовжує знаходиться на вимушеному карантині у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зазначимо, що попередньо карантин триватиме до 3 квітня включно. Лікарі і чиновники настійно рекомендують відмовитися від поїздок по місту. І по можливості працювати з дому. Через скасування концертів, вистав, прем'єр українські селебрітіс також змушені залишитися під "домашнім арештом". Тепер всі показують, як проводять час вдома, рекомендують методи особистої гігієни. А от Катя Осадча також поділилася підбіркою фільмів, що дуже актуально в період карантину.

Ведуча програми "Світське життя" поділилася з фоловерами новим великим постом. На цей раз телеведуча філософськи розмірковує про причини виникнення епідемії.

“Останніми днями вдосталь часу, аби подумати, чому так трапилося з людством. Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки. Хоча, якщо дивитися на проблему з іншого боку, якщо всі здорові, більшість цих справ можна робити вдома чи знаходити їм цікаву альтернативу. Та й з’являється величезний бонус — ми нарешті проведемо багато часу з родиною. Стільки, скільки не проводили дуже давно", — ділиться міркуваннями Катя.

При цьому телеведуча також записала серію відео, показуючи, чим займається вдома. Так, телеведуча зізналася, що вже дуже давно не проводила вдома стільки часу. Тільки перед народженням другого сина Вані, а також пару тижнів після.

Наприклад, до телеведучої приїхала мама, яка прикрасила будинок букетами з гілок і штучних метеликів. Також зіркова мама показала, як грає із сином. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Також Осадча відповіла на популярний запит серед шанувальників. Багато просили Катю поділитись улюбленими фільмами, які вона подивилася недавно. А також розповісти про фільми, які ведуча дивиться при поганому настрої.

До речі, свій пост Катя проілюструвала милим домашнім фото. На розслабленому знімку Осадча позує в домашньому одязі — проста біла футболка, спортивні штани, на плечі накинутий светр. На ведучій — ні краплі макіяжу і немає вишуканої зачіски. Видно, що Катя вирішила цілком відпочити від світського життя.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Отже, Катя почала з переглянутих фільмів.

«Два папи» — гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч.

«Рокетмен». Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона.

«Паразити» — цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обов’язково подивіться роботу-переможця минулорічного Каннського кінофестивалю та -лауреата цьогорічного Оскара.

«Щогол» — вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію.

"Моє окреме кохання — фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів: "Кухар на колесах", "Шеф", Кухар для президента", Прянощі та пристрасті", "Джулі та Джулія".

Також з'ясувалося, що Осадча — фанатка романтичний комедій і драм. Але тут все залежить від настрою.

“Коли повно негараздів, хочеться легкого кіна. Тут мої улюблені й драми, й комедії про кохання:

Відпустка за обміном

Вічне сяйво чистого розуму

Книжковий клуб

Старий Новий рік

Один день

Реальне кохання

Правило виноробів

Світло в океані

Такий ось великою підбіркою поділилася Осадча. При цьому телеведуча пообіцяла, що зробить ще одну схожу добірку, коли буде натхнення.