Ей не может быть 46! Кейт Бекнсейл ошеломила сеть спортивной фигурой в соблазнительной съемке для глянца

Звезда блистает в новой фотосессии
Кейт Бекнсейл украсила новую обложку – июньский выпуск британского журнала Women's Health. В фотосесии она снялась полуобнаженной, в купальнике и спортивных вещах, показав безупречную фигуру. «Я так рада быть на обложке @womenshealthuk – однако, пожалуйста, имейте в виду, что мы снимали это еще до пандемии. И прогуливаться по горам в штанах, говоря о здоровье и упражнениях, на самом деле не было так странно, как кажется сейчас», – написала большая любительница ироничных высказываний Кейт под обложкой в своем микроблоге.
Фотосессия была стилизована под спортивные занятия на природе. Кейт примерила массу образов на разных локациях, но каждый из них был призван подчеркнуть совершенное спортивное тело Бекинсейл. На обложке она предстала в желтом топе и белых трусиках, которые едва прикрывали пышную грудь и роскошные бедра своей обладательницы. В дополнение образа актрисе сделали укладку в духе «ангелов» Victoria's Secret и выразительный макияж. Выглядит Кейт молодой и полной сил. Что тут же отметили ее поклонники:
Комментарии к посту (фото: instagram.com/katebeckinsale)
В интервью Кейт рассказала о становлении в мире кино и о трудностях, с которыми ей довелось столкнуться. Так, в начале карьеры 20-летнюю Кейт заставили сильно похудеть для участия в фильме «Перл-Харбор». «Это было не здорово. От этого я не чувствовал себя хорошо, и, в общем, я думаю, что женщины стыдятся своего тела на 100 миллионов процентов больше, чем мужчины», – откровенничает звезда.
Также редактора коснулись и темы возраста знаменитости. Кейт, которая недавно закрутила роман с 22-летним музыкантом, и здесь была категорична и непреклонна. Особенно ее разочаровывает двойные стандарты, с которыми сталкивается практически каждая женщина.
«Может показаться немного политическим актом быть женщиной старше 32 лет, которая вообще развлекается. И под этим я не имею в виду употребление наркотиков, пьянство и вечеринки, потому что я никогда этого не делаю… И я вижу, как мужчины постоянно делают все, что им нравится, будь то в отношениях, или решают купить мотоцикл, или делают татуировку. Это никогда не будет истолковано как «Почему у него не было больше детей?» или «Он когда-нибудь решит стать родителем?» или «Почему у него было так много подруг?», – рассуждает Кейт.