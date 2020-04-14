Еще моложе: 46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 22-летним музыкантом

Кейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Звезда закрутила новый роман

Кейт Бекинсейл известна своей страстью к романтичным отношениям с молодыми парнями. Так, только год назад 46-летняя актриса закончила роман с 26-летним Питом Дэвидсоном. Звезда нелегко переживала эту разлуку. Хотя, как уверяют СМИ, пара рассталась мирно и сумела сохранить теплые отношения. (Сам актер уже успел повстречаться с дочерью легендарной Синди Кроуфорд Кайей Гербер).

По словам Кейт, Питт – довольно непростой человек, и принять его тяжелое прошлое ей было сложно. Напомним, отец комика погиб во время теракта 11 сентября 2001-го года, и из-за этого потрясения парень даже совершал попытки самоубийства. Как признавалась актриса, если бы она меньше его любила, то, возможно, не стала бы строить с ним отношения. Похоже, наконец звезда отошла от прошлых переживаний и готова к новым любовным приключениям.

Актриса любит удивлять сеть (фото: instagram.com/katebeckinsale)

На днях знаменитую голливудскую актрису застали с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. При это они держались за руки, что и породило мысли об очередном романе 46-летней красотки. По всей видимости, Пасху пара отмечала вместе. Так как 12-го апреля папарацци засняли Кейт и Гуди на прогулке в Брентвуде, Калифорния. А первые слухи появились задолго до этого – еще в январе Бекинсейл и Грейс отправились вместе на одну из светских вечеринок и, как уверяют инсайдеры, покинули ее тоже вместе. О новом романе говорит и тот факт, что парочка уже долгое время обменивается милыми и романтичными эмодзи в Instagram.

Кейт выглядит и чувствует себя молодой (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Сейчас в сети поднялась целая волна обсуждений. Главный акцент которых – юный возраст парня. Так, многие уже успели написать, что Гуди «годится актрисе в сыновья» и «слишком молод» для нее. Впрочем, Кейт официально ничего не рассказывала о новом романе и никогда не комментирует подобные слова хейтеров.

Напомним, у Кейт Бекинсейл есть дочь Лили Мо Шин, которую она родила от валлийского актера Майкла Шина. Девушка, которая пошла по стопам матери и уже сыграла в нескольких фильмах, всего на год младше нового избранника своей популярной мамы. Впрочем, сама Кейт выглядит намного моложе паспортного возраста и ведет себя вполне в духе молодежи. Так, звезда весьма активна в соцсетях и обожает показывать забавные ролики. Ну а многочисленные поклонники обожают выходки голливудской красотки и постоянно признаются ей в любви.