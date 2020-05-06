Їй не може бути 46! Кейт Бекнсейл приголомшила мережу спортивною фігурою в спокусливій зйомці для глянцю

Кейт Бекнсейл прикрасила нову обкладинку – червневий випуск британського журналу Women's Health. У фотосесії вона знялася напівоголеною, в купальнику і спортивних речах, показавши бездоганну фігуру. «Я рада бути на обкладинці @womenshealthuk – однак, будь-ласка, майте на увазі, що ми знімали це ще до пандемії. І прогулюватися по горах в штанях, говорячи про здоров'я і вправи, насправді не було так дивно, як здається зараз», – написала велика любителька іронічних висловлювань Кейт під обкладинкою в своєму мікроблозі.

Нова обкладинка Кейт (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Фотосесія була стилізована під спортивні заняття на природі. Кейт приміряла масу образів на різних локаціях, але кожен з них був покликаний підкреслити бездоганне спортивне тіло Бекінсейл. На обкладинці вона постала в жовтому топі і білих трусиках, які ледь прикривали пишні груди і розкішні стегна своєї власниці. В доповнення образу актрисі зробили укладку в дусі «ангелів» Victoria's Secret і виразний макіяж. Виглядає Кейт молодою і повною сил. Що відразу ж відзначили її прихильники:

46 років? Ти не людина! Признавайся, з якої ти планети?

Ідеал

Ти не виглядаєш на свій вік...

Коментарі до посту (фото: instagram.com/katebeckinsale)

В інтерв'ю Кейт розповіла про становлення в світі кіно і про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися. Так, на початку кар'єри 20-річну Кейт змусили сильно схуднути для участі у фільмі «Перл-Харбор». «Це було не здорово. Від цього я не відчувала себе добре, і, загалом, я думаю, що жінки соромляться свого тіла на 100 мільйонів відсотків більше, ніж чоловіки», – зізнається зірка.

Зірка захопила мережу своєю формою (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Також редактора торкнулися і теми віку знаменитості. Кейт, яка нещодавно закрутила роман з 22-річним музикантом, і тут була категорична і непохитна. Особливо її розчаровують подвійні стандарти, з якими стикається практично кожна жінка.

«Може здатися трохи політичним актом бути жінкою старше 32 років, яка взагалі розважається. І під цим я не маю на увазі вживання наркотиків, пияцтво і вечірки, тому що я ніколи цього не роблю... І я бачу, як чоловіки постійно роблять все, що їм подобається, чи то у стосунках, або вирішують купити мотоцикл, або роблять татуювання. Це ніколи не буде витлумачене як «Чому у нього не було більше дітей?» або «Він коли-небудь вирішить стати батьком?» або «Чому у нього було так багато подруг?», – розмірковує Кейт.