ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Lite » ТВ-шоу 10.12.2018 - 18:07
Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд
Иллюстрация (eurovision.tv)

Официально ведущих представят уже в январе

Супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль станут ведущими песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая под девизом "Позволь себе мечтать". При этом, как пишет местная газета Yedioth Ahronoth, им будут помогать еще несколько соведущих.

К слову, по информации издания, кандидатуры Рафаэли и Таля еще должны быть согласованы с Европейским вещательным союзом.

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Бар Рафаэли и Эрез Таль (фото: ynet.co.il)

Официальное же заявление о том, кто будет вести Евровидение 2019, должно быть опубликовано не позднее января следующего года.

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Бар Рафаэли (фото: instagram.com/barrafaelii)

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Эрез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

"Это еще не окончательный выбор. Мы со стопроцентной уверенностью сможем назвать имена ведущих конкурса только в январе", - прокомментировала глава  Корпорация общественного телевидения Израиля Эльдада Кобленц.

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Бар Рафаэли (фото: instagram.com/barrafaelii)

Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Эрез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

Напомним, недавно украинский певец DONTSOV представил композицию "Половина". Именно с этим треком артист из Донецка хочет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Кроме того, композицию для Нацотбора на престижный песенный конкурс уже презентовал и другой популярный артист. Француз Поль Манондиз по такому случаю уже записал новую украиноязычную песню "Про Що Мовчить Моє Серце".

Напомним, что молодые (и не очень) украинские артисты могут принять участие в отборе на конкурс Евровидение 2019

Видео: РБК-Украина

"Буду п’яним, мов від вина": украинский певец представил песню для Евровидения 2019 Отбор на Евровидение 2019: французский певец представил украиноязычную песню
Новости Украины Евровидение 2019
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь