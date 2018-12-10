Кто будет вести Евровидение 2019: названы имена звезд

Иллюстрация (eurovision.tv)

Официально ведущих представят уже в январе

Супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль станут ведущими песенного конкурса Евровидение 2019, который пройдет в Израиле с 14 по 18 мая под девизом "Позволь себе мечтать". При этом, как пишет местная газета Yedioth Ahronoth, им будут помогать еще несколько соведущих.

К слову, по информации издания, кандидатуры Рафаэли и Таля еще должны быть согласованы с Европейским вещательным союзом.

Бар Рафаэли и Эрез Таль (фото: ynet.co.il)

Официальное же заявление о том, кто будет вести Евровидение 2019, должно быть опубликовано не позднее января следующего года.

Бар Рафаэли (фото: instagram.com/barrafaelii)

Эрез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

"Это еще не окончательный выбор. Мы со стопроцентной уверенностью сможем назвать имена ведущих конкурса только в январе", - прокомментировала глава Корпорация общественного телевидения Израиля Эльдада Кобленц.

Бар Рафаэли (фото: instagram.com/barrafaelii)

Эрез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

Напомним, недавно украинский певец DONTSOV представил композицию "Половина". Именно с этим треком артист из Донецка хочет участвовать в Национальном отборе на песенный конурс Евровидение 2019.

Кроме того, композицию для Нацотбора на престижный песенный конкурс уже презентовал и другой популярный артист. Француз Поль Манондиз по такому случаю уже записал новую украиноязычную песню "Про Що Мовчить Моє Серце".

Напомним, что молодые (и не очень) украинские артисты могут принять участие в отборе на конкурс Евровидение 2019.

Видео: РБК-Украина