Эволюция образа Зендаи в "Эйфории": из проблемного подростка в икону стиля

За внешний вид персонажей отвечала художница по костюмам Хайди Бивенс. Задачей стилиста было не только подобрать луки в духе модной молодежи, а отобразить их внутренний мир со всеми переживаниями. Разбираем стиль главной героини, которую блестяще исполнила звезда "Дюны" и "Малкольма и Мари" – Зендая.

Зендая в "Эйфории" (фото: instagram.com/euphoria)

Наркозависимая Ру – девушка со сложным прошлым, страдающая от панических атак и биполярного расстройства. При этом ее гардеробу может позавидовать любой фешн-блогер. Она одевается авантюрно и модно, в духе времени, но с учетом личного комфорта и не пренебрегая винтажными вещами. Так, словно дерзкий подросток вдруг получил доступ к лучшим дизайнерским коллекциям.

Героине придумали особый стиль (фото: instagram.com/euphoria)

Любимые сочетания Ру – длинные шорты с укороченными топами, причудливые рубашки с принтами с джинсами. Она не может жить без оверсайз-футболок и худи, а любой обуви предпочтет Converse.

Который сделал ее модной иконой (фото: instagram.com/euphoria)

Но постепенно Хайди внедряет в гардероб героини ультрамодные мужские костюмы, строгие классические пальто и редкие дизайнерские вещи. Интересно, что стилист ориентировалась не только на свой опыт, но и на мнение Зендаи. Прежде чем обновить коллекцию вещей девушки, она расспрашивала о ее предпочтениях в обычной жизни. Впрочем, Зендая, как признанная икона стиля, не могла промахнуться.

Зендая в двух сезонах "Эйфории" заметно изменилась (фото: instagram.com/euphoria)

Также внимание стоит обратить и на мейкап героини. В первом сезоне Ру предпочитает его полное отсутствие или же натуральные оттенки. А второй щедро наполнен образами с глиттером и smoky eyes.

Как и ее мейк-ап – от нюда до россыпей глиттера (фото: instagram.com/euphoria)