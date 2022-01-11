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Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

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Вторник 11 января 2022 21:11
Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды Одри Хепберн (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

На днях стало известно, что в Голливуде готовятся съемки байопика об Одри Хепберн. Режиссером картины выступит Лука Гуаданьино, снявший нашумевшую мелодраму "Зови меня своим именем". А одним из сопродюсеров стала Руни Мара, которая также воплотит на экране легендарную актрису и музу Живанши.

36-летняя актриса сыграет Одри времен "Завтрака у Тиффани". Безусловно, создатели картины будут удивлять не только перипетиями судьбы героини, но и ее модным наследием.

Вспоминаем культовые образы Одри Хепберн из наиболее известных фильмов, которые никогда не выйдут из моды.

"Римские каникулы"

После этого фильма Одри проснулась знаменитой на весь мир актрисой, а заодно и иконой стиля. Для принцессы, сбежавшей в Рим, создали образ простой, но грамотно дополненный деталями.

Элегантная блуза с небрежно закатанными рукавами, расклешенная юбка с подчеркнутой линией талии, игривый платок на шее и босоножки на низком ходу. Такой лук в разных вариациях и сегодня используют дизайнеры.

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Образы героини простые, но элегантные (фото: imdb.com)

"Завтрак у Тиффани"

Черное платье от Юбера де Живанши, длинные перчатки, тиара, солнцезащитные очки, жемчужное колье и бриллианы в ушах – в таком виде героиня завтракает Tiffany & Co. И этот образ первым всплывает в памяти при упоминании культового фильма.

Со времен выхода фильма на экраны он повторялся бесчисленное количество раз и всегда становится лучшим ответом, когда фантазия для вечерних выходов иссякает. К слову, в фильме масса других знаковых вещей: тренчкот Burberry, длинная белая рубашка и туфли на низком каблуке.

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Самый узнаваемый образ Одри на все времена (фото: imdb.com)

"Сабрина"

Приталенные блузы, клетчатые рубашки, сарафан, надетый на простую черную водолазку, и излюбленные Одри балетки… Гардероб героини наполнен стильными сочетаниями, которые могут стать наглядным пособием для современных модниц.

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из модыНаряды звезды актуальны и сегодня (фото: imdb.com)

"Забавная мордашка"

В этом фильме есть целый арсенал безупречно скроенных вечерних платьев от Эдит Хэд и Юбера де Живанши, включая алое, украсившее постер к ленте. Но не меньше внимания привлекают и другие модные луки героини. К примеру, черный джемпер с узкими брюками-сигаретами или юбка-карандаш с укороченным жакетом.

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

В старых фильмах Одри выглядит современно и стильно (фото: imdb.com)

"Моя прекрасная леди"

Этот фильм полон роскошных образов, и Сесил Битон по праву получил две премии "Оскар": за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов для фильма. И хотя повторить их в обычной жизни вы вряд ли сможете, обратить внимание на детали точно стоит.

Одри демонстрирует, что шляпы, головные уборы и умело подобранные сумочки могут сделать образ гармоничным и нескучным. А платья по фигуре если уж не превратят вас в истинную леди, то точно сделают воплощением женственности.

Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из модыИкона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды

В этом фильме атриса подчеркнуто женственна (фото: imdb.com)

Смотрите также топ-10 горячих образов звезд в "голых" платьях.

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