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5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующем

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Пятница 31 декабря 2021 21:19
5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующем Самые стильные звезды уходящего года (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

За последний год звезды шоу-бизнеса и мира моды уверенно вытеснили инфлюенсеров и блогеров. Бренды вновь полюбили сотрудничать со знаменитостями, которые интересны не только количеством подписчиков, но и определенными заслугами.

Предлагаем список самых популярных персон уходящего года, на которых точно стоит подписаться в следующем. Они нас еще удивят!

Белла Хадид

Младшая из сестер Хадид не получила официального титула, но каждый ее образ тут же появляется на всех модных порталах. Модель имеет врожденное чутье к стильным новинкам и сочетаниям, которые сначала вызывают недоумение, а потом – живой интерес.

5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующемБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Дуа Липа

Дуа Липа давно закрепила за собой статус иконы стиля. А каждая вещь, которую примеряет звезда, тут же сметают с магазинов. Так было и с бикини с принтом зебры, которое она показала в клипе Love Again. Поиск данной модели взлетел на 224%.

5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующемДуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Зендая

Актриса и певица в прошлом году получила почетный титул "Икона стиля" от CFDA. А позже ее признали самой влиятельной звездой из вышеупомянутого списка Lyst.

5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующемЗендая (фото: instagram.com/zendaya)

Леди Гага

Певица в прошлом году сделала серьезный прорыв в карьере, сыграв в фильме "Дом Гуччи". Эта роль также отлично повлияла на ее повседневный стиль. Из эпатажной звезда превратилась в личность, на которую точно стоит ориентироваться.

5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующемЛеди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Хейли Бибер

Хейли Бибер умеет легко ориентироваться в трендах и передавать их "в народ" упрощенными. Но и продавать дорогие вещи ей удается легко. Когда Хейли появилась в платье Alessandra Rich, количество запросов о марке влзлетело на 168% за 48 часов.

5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующемХейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Также смотрите жаркие горячие фото в бикини знаменитостей, включая Тину Кунаки, Изабель Гулар и других.

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