Це виклик: Ольга Фреймут показала труднощі життя багатодітної мами

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча зачарувала шанувальників милим сімейним фото

Ольга Фреймут - популярна і гостра на язик телеведуча, але крім того, вона також є мамою трьох діток. Останнім часом знаменитість стала все частіше ділитися в мережі милими і зворушливими сімейними знімками. На новому фото, опублікованому в Instagram, вона наочно показала, як часом важко живеться багатодітній мамі.

На фото Ольга позує в обнімку з коханим чоловіком Володимиром Локотко, проте в кадр потрапили і двоє їх дітей, які не дають батькам зробити гарний знімок. Малятко Євдокія вимогливо тягне маму за спідницю, також можна розгледіти верхівку голови Валерія.

"Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?)" - з гумором прокоментувала Фреймут.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (instagram.com/freimutolia)

Багато підписників погодилися з ведучою, а також зазначили, що вони з чоловіком - дуже красива пара.

Нагадаємо, що крім Валерія та Євдокії Фреймут також виховує старшу доньку Злату від попередніх стосунків.

"Ви так схожі! Ніби рідні брат і сестра"

"Так, дійсно виклик!!))) в мене теж троє дітей і це дуже непросто!!)"

"Одразу видно - міцна сім'я!!! Бо діти - це плід вашого кохання, а не центр всесвіту, залишайтеся міцною пара перш за все, бо саме в цьому міць сім'ї!!!"

"Не можу натішитися вами! Ви такі гарні!"

"Ви просто випромінюєте щастя"

"Мені здається, Олю, Ви помолоділи!)"

"Неймовірно світле фото"

"Дуже красива пара!)"

"Дуже гарна сім'я!!!"

"Ви така гарна пара! фотографуйтесь частіше!))"

"Які схожі!"

"Це я так розумію сімейне фото з дітками?!"

"Які ж ви красиві"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото з братом і сестрою.

До речі, Ольга Фреймут умилила зворушливим великоднім фото дочки та сина. Брат і сестричка грали у дворі в ошатних костюмчиках.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.