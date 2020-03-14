Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса

Во время пандемии коронавируса и карантина в Украине многие отечественные звезды делятся своими методами и советами, как сохранять спокойствие и свести к минимуму вероятность заразиться. К примеру, телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим мнением о нынешней ситуации, а также высказалась о панике в супермакетах и продуктовых магазинах и призвала людей быть умнее. Не остался в стороне и продюсер и рэпер Потап - на своей странице в Instagram он поделился рекомендациями, как защититься от заразы.

Артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен на балконе в белом наряде. Потап отметил, что сложившаяся ситуация - настоящий вызов человечеству, однако нужно не поддаваться панике и решать проблему совместно и сплоченно.

"Коронавірус – це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять – від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Потурбуйся про себе, щоб залишатися здоровим.



Порада від зірок:

Частіше обробляй антисептиком на основі спирту екран телефону, а також руки – щоразу після використання паперових грошей

Зараз безконтактні способи оплати – саме те!

Намагайся уникати скупчення людей

Так, наразі не час для масових заходів, але не засмучуйся - це тимчасово. Незабаром відірвемось.



Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Ставься з розумінням до карантинних заходів, обмежень та самоізоляції!

Ми завжди перемагали все, коли допомагали один одному.

Ні – булінгу хворих і дискримінації!

Ні – чуткам та паніці!

ТАК – інформації з надійних джерел!

Наш імунітет від вірусу – це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон та гарний настрій. Бережи себе, людей навколо і наш світ", - дал полезные и правильные советы продюсер.

Пользователи сети благодарят Потапа за правильные и мудрые слова и эффективные советы.

Дякую за пораду

Правильно сказали вы, нужно не думать и нечего не прицепится к тебе

Дуже сильна промова, а головне вірна. Маєш рацію Олексій. Так тримати. Ні ПАНІЦІ . Бережіть себе

Полностью поддерживаю за такие крутые слова! От страха все

Дійсно круті поради!Зараз паніка просто деструктивно на нас впливає!І штучно розхитує ситуацію!

А главное, без паники, всё верно! Понимание и спокойствие, наше всё)

Меньше паніки))) страшно? Там ії море)

Спасибо Потап

Мудрый совет...

Спасибі за пораду

Спасибо Потап... Добро и адекватность наше все)))) Ну и чихаем в локоть))

Вот кто должен быть министром здоровья!

Підтримую!!!

Потап,ну хотя бы от тебя услышал дельное,а то ноют так много что аж тошно,а ты красавчик,правильно всё сказал,мы победим!

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап показал фото красотки жены Насти Каменских на Голосі країни 10 и признался, что сам себе завидует.