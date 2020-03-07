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Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.03.2020 - 22:46
Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото
Потап с сыном Андреем (Фото: instagram.com/realpotap)

Потап показал новые фото с отдыха с сыном в Испании

Потап отправился с сыном Андреем в Испанию и уже похвастался целой серией веселых и милых фото с отдыха в Барселоне, но для полной "отчетности" артист продолжил семейную съемку. Мужская компания гуляла по улицам сказочного города, посещала футбольные магазины и вообще заряжались позитивом.

На своей странице в Instagram рэпер выложил новую порцию кадров, чем обрадовал армию поклонников и собрал массу восторженных отзывов.

Для прогулки Потап выбрал легкую белую курточку-ветровку и темные удобные "спортикви", а на голове у артиста черная бейсболка.

Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото

Потап в Барселоне (Фото: instagram.com/realpotap)

Мальчик утеплился в красно-синюю куртку, под которой был черный бомпер (вероятно, отцовский). На голове у Андрея черная шапка.

Видео: Потап с сыном гуляют по Барселоне

Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото

Сын Потапа Андрей (Фото: instagram.com/realpotap)

Пользователи сети желают Потапу с сыном веселого яркого отдыха в красивейшем городе и отмечают, что мальчик очень похож на маму.

  • Какой мальчик классный;
  • Эх Барселона...как же там красиво;
  • Небо просто прекрасне;
  • Малой обалденный!
  • А сыночка, вылитый мамочка, дай бог ему счастья, говорят, когда сын похож на маму, значит все Ок!
  • Что это за девочка...

Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото

Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap

К слову, ранее Потап и его сын Андрей повеселили сеть зажигательными танцами на камеру.

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