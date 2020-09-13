Это восхитительно: Горбунов растрогал сеть до слез сюрпризом для Осадчей в день рождения

Ведущая показала впечатляющий сюрприз от мужа на день рождения
Катя Осадчая 12 сентября отпраздновала 37-летие. Праздник удался на славу. А среди гостей было немало знаменитостей. Например, звездные супруги Потап и Настя Каменских. Так, для именинницы спел свои лучше хиты Pianoboy, а Юрий Горбунов приготовил вместе с музыкантом сюрприз для жены, покоривший не только ее сердце, но и поклонников пары.
Юрий спел хит "Перша леди", заставив Катю смущаться и радоваться словно ребенок. Гости поддержали шоумена.
"Це був неймовірний день. Дякую @gorbunovyuriy за цей сюрприз. За ці слова в пісні, це неймовірно Дякую @pianoboy_official за цей крутезний дует", - написала ведущая.
Подписчики оставили немало комплиментов для пары.
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Напомним, что ранее Настя Каменских показала фото со дня рождения Кати Осадчей с Потапом и Юрием Горбуновым.