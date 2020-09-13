Це чудово: Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для Осадчій в день народження

Катя Осадча 12 вересня відсвяткувала 37-річчя. Свято вдалося на славу. А серед гостей було чимало знаменитостей. Наприклад, зіркове подружжя Потап і Настя Каменських. Так, для іменинниці заспівав свої кращі хіти Pianoboy, а Юрій Горбунов приготував разом з музикантом сюрприз для дружини, підкоривши не тільки її серце, але і шанувальників пари.

Юрій заспівав хіт "Перша леді", змусивши Катю бентежитися і радіти як дитина. Гості підтримали шоумена.

"Це був неймовірний день. Дякую @gorbunovyuriy за цей сюрприз. За ці слова в пісні, це неймовірно Дякую @pianoboy_official за цей крутезний дме", - написала ведуча.

Підписники залишили чимало компліментів для пари.

Юра поруч з Катею став краще, спокійніше. Хлопці я рада за вас, і це романтичне освідчення просто супер

Класний вийшов сюрприз. Ви супер пара. Аж сама ледь не розплакалася

У вас ідеальний чоловік і чудова сім'я! Щастя вам! Ви прекрасні!

У мене сльози. Катюша, яке щастя, що ви знайшли серцями один одного! Це чудово, це ніжно, це глибоко

Такий сюрприз дорогого коштує. Цінуйте один одного, любіть і довіряйте один одному

Круто! Супер-сюрприз

Кайфово

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала фото з дня народження Каті Осадчої з Потапом і Юрієм Горбуновим.