Это точно ее дети? Наталья Водянова показала редкие фото с детьми и удивила молодостью

Наталья Водянова обожает постить семейные фото со своими детьми. А если находится повод, то она стареется приготовить что-то особенное. Сегодня, 13-го сентября, 12 лет исполняется ее младшему сыну от Джастина Портмана – Виктору. В честь такого события модель подобрала массу трогательных снимков уже практически взрослого мальчика. Здесь есть фото с путешествий, с братьями и сестрами, из бассейна и прочие забавные кадры. Наталья и малыши корчат рожицы, гуляют и веселятся.

Виктору исполнилось 12 лет (фото: instagram.com/natasupernova)

Такие жизнерадостные кадры супермодлеь и филантроп подписала соответствующе поводу – весьма эмоционально и развернуто:

«С днем рождения, Виктор Портман! Мой дорогой сын, я хочу, чтобы ты знал, что даже не будь я твоей мамой, мне кажется, я все равно была бы поклонником твоей неутомимой креативности, остроты ума, неиссякаемой энергии и бесспорного обаяния. Мне и всем твоим родным и друзьям очень сильно повезло, что у нас есть ты – правнук, внук, сын, брат, друг ниндзя-человек-паук».

Наталья с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники стали бурно обсуждать детей модели, засыпая именинника поздравлениями. А также попутно обсуждая, что выглядит модель, словно их сестра, а никак не мама.

Наталья обожает фото с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, Наталья часто демонстрирует Виктора в своем микроблоге, и мальчик только рад этому. Он растет энергичным и непоседливым, а потому обожает подыгрывать звездной маме, разыгрывая целые представления на камеру.

Наталья, Нева и Виктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Виктор родился в первом браке Водяновой с британским лордом Джастином Портманом. У него есть родные брат и сестра – 17-летний Лукас и 13-летняя Нева. А также единоутробные братья: 5-летний Максим и 3-летний Роман. Малыши родились во втором браке Натальи – от французского бизнесмена Антуана Арно.