Це точно її діти? Наталя Водянова показала рідкісні фото з дітьми і здивувала молодістю

Наталя Водянова обожнює постити сімейні фото зі своїми дітьми. А якщо знаходиться привід, то вона намагається приготувати щось особливе. Сьогодні, 13-го вересня, 12 років виповнюється її молодшому синові від Джастіна Портмана – Віктору. В честь такої події модель підібрала масу чудових знімків вже практично дорослого хлопчика. Тут є фото з подорожей, з братами і сестрами, з басейну та інші кумедні кадри. Наталя і малюки корчать пики, гуляють і веселяться.

Віктору виповнилося 12 років (фото: instagram.com/natasupernova)

Такі життєрадісні кадри супермодлеь і філантроп підписала відповідно приводу – дуже емоційно і розгорнуто:

«З днем народження, Віктор Портман! Мій дорогий сину, я хочу, щоб ти знав, що навіть якби я не була твоєю мамою, мені здається, я все одно була б прихильником твоєї невтомної креативності, гостроти розуму, невичерпної енергії та безперечного чарівності. Мені і всім твоїм рідним і друзям дуже пощастило, що у нас є ти – правнук, онук, син, брат, друг ніндзя-людина-павук».

Наталя з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Прихильники почали бурхливо обговорювати дітей моделі, засипаючи іменинника привітаннями. А також попутно обговорюючи, що виглядає модель, немов сестра, а ніяк не мама.

Наталія обожнює фото з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, Наталя часто демонструє Віктора у своєму мікроблозі, і хлопчик тільки радий цьому. Він росте енергійним і непосидючим, а тому обожнює підігравати зірковій мамі, розігруючи цілі вистави на камеру.

Наталя, Нева і Віктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Віктор народився в першому шлюбі Водянової з британським лордом Джастіном Портманом. У нього є рідні брат і сестра – 17-річний Лукас і 13-річна Нева. А також єдиноутробні брати: 5-річний Максим і 3-річний Роман. Малюки народилися у другому шлюбі Наталії – від французького бізнесмена Антуана Арно.