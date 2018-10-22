"Это шоу-бизнес": Вера Брежнева оголила грудь на дне рождении российского канала

Фото: коллаж РБК-Украина

Также каналу была высказана благодарность "за отличный концерт" в столице РФ Москве в Кремле

Украинская певица, актриса, телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру. Певица сфотографировалась вместе с директором "именинника" Арманом Давлетяровым, а снимок опубликовали в Instagram мужа звезды - популярного и успешного украинского продюссера Константина Меладзе.

"Вера Брежнева на праздновании 22-летия канала muztv", - говорится в описании к фото.

Бывшая участница "ВИА Гра" облачилась в длинное белое платье в греческом стиле с открытым вырезом, а также надела широкий черный кожаный пояс.

Фото: instagram.com/meladzemusic

Также каналу была высказана благодарность "за отличный концерт" в столице РФ Москве в Кремле.

Скрин: instagram.com/meladzemusic

Нужно сказать, что фото вызвало в соцсети целую бурю комментариев - причем в равной степени как негативных - из-за нескромного наряда Веры, который открывает грудь, так и позитивных - в которых высказывается восхищение прекрасной внешностью певицы и призывам в духе "завидуйте молча":

"Красавица! Обожаю все песни ее!";

"Платье огонь";

Скрин: instagram.com/meladzemusic

"Вера, сочувствую Вам! Это вот реально сколько нужно иметь в душе позитива и добра, чтобы реагировать спокойно на "мосек" вот таких, которые подтявкивать могут из-за угла. Люди берите пример лучше с Веры, добро, улыбка и может наш мир будет добрее! Прежде чем кого-то осуждать или оскорблять - помните, что в жизни есть эффект бумеранга!!! И, судить человека не одна его башмаков и, не пройдя его дорогу - глупо! Вера молодец, что добилась всего ! Поверьте, что для этого необходимо быть достаточно мудрым человеком";

"Обожаю. Молодец. Так держать. Не слушайте завистников";

"Да ужас какой-то, как он разрешает ей так одеваться, все же кавказец, да и в годах мужик уже";

"Что вы придираетесь к одежде? Если есть, что показать, почему она должна это скрывать.Сидите и смотрите,а не нравится, уходите";

"Шикарная";

"Вера, не обращай внимание. Это все от невостребованности. Можно только пожалеть!";

Скрин instagram.com/meladzemusic

"Ну что за бред?! Ну не всем она нравится, ей конечно хочется, чтобы купали патоке восхищения и лести, но должна быть обьективная оценка своей личности и публичности и ожидать что она нравится всем глупо. А отвечая каждому недоброжелателю она показывает что свою же неуверенность, я бы мимо прошла";

"Зачем заходить на страницу к тем, кто вам не нравится. И уж тем более об этом писать. Вы же не ходите в гости к тем,кто вам не нравится"...

Скрин: instagram.com/meladzemusic

Как сообщалось, ранее знаменитая экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в социальную сеть соблазнительное видео.

Напомним, что перед этим поп-певица Вера Брежнева выложила в соцсети откровенное фото, под которым устроила подписчикам необычный опрос: что лучше, неидеальное фото или идеальный фотошоп?

Также мы писали, что Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.

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Видео: РБК-Украина