"Це шоу-бізнес": Віра Брежнєва оголила груди на дні народження російського каналу

Фото: колаж РБК-Україна

Також каналу була висловлена подяка "за чудовий концерт" у столиці РФ Москві в Кремлі

Українська співачка, актриса, телеведуча, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" у шикарній незвичній сукні, що підкреслює її спокусливу фігуру. Співачка сфотографувалася разом із директором "іменинника" Арманом Давлетяровим, а знімок опублікували в Instagram чоловіка зірки - популярного і успішного українського продюсера Костянтина Меладзе.

"Віра Брежнєва на святкуванні 22-річчя каналу muztv", - йдеться в описі до фото.

Колишня учасниця "ВІА Гра" вбралася у довге біле плаття у грецькому стилі із відкритим вирізом, а також одягла широкий чорний шкіряний пояс.

Фото: instagram.com/meladzemusic

Також каналу була висловлена подяка "за чудовий концерт" у столиці РФ Москві в Кремлі.

Скрін: instagram.com/meladzemusic

Треба сказати, що фото викликало у соцмережі цілу бурю коментарів - причому рівною мірою як негативних - через нескромний наряд Віри, який відкриває груди, так і позитивних - у яких висловлюється захоплення прекрасною зовнішністю співачки та закликів на кшталт "заздріть мовчки":

"Красуня! Обожнюю всі її пісні!";

"Сукня вогонь";

Скрін: instagram.com/meladzemusic

"Віра, співчуваю Вам! Це реально скільки треба мати в душі позитиву і добра, щоб спокійно реагувати на "мосьок" ось таких, які подтявкивать можуть з-за рогу. Люди беріть приклад краще з Віри, добро, посмішка і може наш світ добрішим! Перш ніж когось засуджувати чи ображати - пам'ятайте, що в житті є ефект бумеранга!!! І, судити людину не одна його черевиків і, не пройшовши його дорогу - нерозумно! Віра молодець, що домоглася всього ! Повірте, що для цього необхідно бути достатньо мудрою людиною";

"Обожнюю. Молодець. Так тримати. Не слухайте заздрісників";

"Так жах якийсь, як він дозволяє їй так одягатися, все ж кавказець, так і в роках мужик";

"Що ви чіпляєтеся до одягу? Якщо є, що показати, чому вона повинна це приховувати.Сидіть і дивіться,а не подобається, йдіть";

"Шикарна";

"Віра, не звертай уваги. Це все від незатребуваності. Можна тільки пожаліти!";

Скрін: instagram.com/meladzemusic

"Ну що за маячня?! Ну не всім вона подобається, їй звичайно хочеться, щоб купали патоці захоплення і лестощів, але повинна бути об'єктивна оцінка своєї особистості та публічності і чекати, що вона подобається всім нерозумно. А відповідаючи кожному недоброжелателю вона показує свою невпевненість, я б пройшла повз";

"Навіщо заходити на сторінку до тих, хто вам не подобається. І вже тим більше про це писати. Ви ж не ходите в гості до тих,хто вам не подобається"...

Скрін: instagram.com/meladzemusic

Як повідомлялося, раніше знаменита екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео.

Нагадаємо, що перед цим поп-співачка Віра Брежнєва виклала у соцмережі відверте фото, під яким влаштувала передплатникам незвичайний опитування: що краще, неідеальне фото або ідеальний фотошоп?

Також ми писали, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

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Відео: РБК-Україна