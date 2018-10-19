"Тигрица": Вера Брежнева покорила фанатов игривым видео

Соответствующий ролик певица выложила в Instagram
Украинская певица, актриса, телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в социальную сеть соблазнительное видео. Соответствующи ролик можно посмотреть в Instagram звезды.
"Не подходите слишком близко", - написала певица под постом. На видео она позирует в черном наряде с массивным поясом. Исполнительница игриво кружится перед камерой.
Поклонники образ Веры оценили по достоинству, отметив, что исполнительница выглядит с каждым днем все лучше:
"Тигрица";
"Шикарная";
"Со временем хорошеешь";
"Красота";
"Очаровательна";
"С каждым днем все моложе";
Скриншот комментариев: (instagram.com/ververa)
Напомним, что Брежнева заинтриговала поклонников "морским" снимком.
Мы писали, что популярная украинская певица Вера Брежнева сделала совместное селфи с культовым канадским исполнителем Джастином Бибером и его невестой Хейли Болдуин.
А также о том, что Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.
Видео: (video.rbc.ua)