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"Тигрица": Вера Брежнева покорила фанатов игривым видео

Lite » Звезды 19.10.2018 - 08:15
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Соответствующий ролик певица выложила в Instagram

Украинская певица, актриса, телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в социальную сеть соблазнительное видео. Соответствующи ролик можно посмотреть в Instagram звезды.

"Не подходите слишком близко", - написала певица под постом. На видео она позирует в черном наряде с массивным поясом. Исполнительница игриво кружится перед камерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонники образ Веры оценили по достоинству, отметив, что исполнительница выглядит с каждым днем все лучше:

"Тигрица";

"Шикарная";

"Со временем хорошеешь";

"Красота";

"Очаровательна";

"С каждым днем все моложе";

&quot;Тигрица&quot;: Вера Брежнева покорила фанатов игривым видео

Скриншот комментариев: (instagram.com/ververa)

Напомним, что Брежнева заинтриговала поклонников "морским" снимком.

Мы писали, что популярная украинская певица Вера Брежнева сделала совместное селфи с культовым канадским исполнителем Джастином Бибером и его невестой Хейли Болдуин.

А также о том, что Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.

Видео: (video.rbc.ua)

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