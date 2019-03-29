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Это просто бомба: Потап высказался о пикантном видео Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.03.2019 - 17:35
Это просто бомба: Потап высказался о пикантном видео Каменских
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Продюсер остался доволен результатами плодотворной работы

Видео: YouTube/NKofficial

В пятницу, 29 марта, популярная певица Настя Каменских, она же NK, презентовала новую горячую видеоработу на ремикс хита хита Peligroso, который она записала вместе со звездой латиноамериканской музыки De La Ghetto. Клип вышел настолько откровенным, что даже имеет ограничение по возрасту – 16+. Премьеру не смог обойти вниманием и продюсер певицы Потап, который также разместил тизер видео в своем Instagram.

Стоит отметить, что рэпер активно комментировал анонсы видео на странице Насти в микроблоге, оставляя красноречивые смайлы в виде пламени.

"Настя Каменских в новом клипе на песню "Пелигросо" с латиноамериканской суперзвездой Де Ла Гетто, это просто бомба", - написал он на трех языках – английском, украинском и русском.

Поклонники разделили восторг Потапа и признались, что им песня также пришлась по вкусу, а также не упустили возможности поздравить его с премьерой яркой работы его подопечной.

"Это совершенно новый уровень для NK! Я горжусь, что именно она одна может представлять Украину и прославлять ее в совершенно другом континенте, как Южная Америка, это дорого стоит для всей Украины!", "Настя-огонь! Бомба!", "Огонь! Настя очень органична в таком стиле", "Настенька огонь, очень классно. Какая же вы, отличная команда. Поздравляю Настеньку и вас как одного из авторов", - писали комментаторы.

Сама Каменских призналась, что клип вместе с Де Ла Гетта они снимались порознь: Настя – в Киеве, а певец – в Майами. Она также пояснила, почему решила сделать ремикс на уже известный хит. По словам звезды, ей очень понравилась эта песня, а в мировой практике допустимо выпускать существующий трек в новой обработке, добавив ему свежее звучание.

Напомним, что Настя Каменских "засветилась" в новом молодежном сериале, где сыграла капризную звезду.

Кстати, Потап устроил стильную фотосессию с бывшей женой Ириной Горовой и рассказал об их отношениях.

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