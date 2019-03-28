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"И в жизни такая": капризная Настя Каменских снялась в сериале (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 12:14
"И в жизни такая": капризная Настя Каменских снялась в сериале (видео)
Настя Каменских

Поклонники похвалили Настю за новую роль

Настя Каменских приятно удивила и порадовала поклонников новой гранью своего творчества. Так, помимо новых песен и сольного творческого пути, Настя также попробовала себя в роли актрисы. Каменских снялась в новом молодежном сериале "Хостел". И уже есть его первая серия, где можно услышать и увидеть актерскую игру поп-исполнительницы.

Сериал "Хостел" - 1 серия 

Безусловно, столь важной новостью на своей instagram-страничке Настя Каменских поспешила поделиться с поклонниками. Певица опубликовала короткий тизер видео со своим участием. Так, Настя играет в сериале по сути себя – звезду, которая по определенным обстоятельствам вынуждена заселиться не в отеле, а в обычном хостеле. Чем она, конечно же, не рада. При этом в своей реплике исполнительница играет роль весьма капризной и разбалованной знаменитости.

"Я решила не изменять традициям и стала звездным гостем в большом блогерском проекте - сериале "Хостел". Это классный молодежный сериал, который разрывает все шаблоны и грани Youtube. И я рада, что меня пригласили стать его частью!" – делиться эмоциями Настя.

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